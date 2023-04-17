盧秀燕啟動幸福三部曲　議員疑無願景

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陳淑華指出，他很認真參讀歷年施政報告，盧市長從第一屆任期口號「台中富市3」到「富市臺中·新好生活」「倍增計劃」「打造屬於我們的家」「幸福三部曲」等口號換了又換、變了又變，終究沒有說出要將臺中帶往什麼樣的願景？市民給了盧市長機會再做4年，市長對於台中未來10年、20年的發展方向毫無規劃。
陳淑華表示，2000年以來，阿扁三個第三，第三科學園區、第三國際機場、第三直轄市，政策方向引領台中市過去20年，也將帶給台中市未來20年。
陳淑華說，盧秀燕市長施政的相關執行內容，都在「施小惠」「辦抽獎活動」；放眼望去盧市長4年任期內及現在的施政報告，沒有替臺中提出發展方向。只有不斷追加重大建設預算、工程延宕；臺中市民期盼的巨蛋也跳票，國際會展中心、水湳轉運中心完工日期都無法具體提出，台灣智慧營運塔更是隻字未提，中台灣電影中心更是還在養蚊子，市民再將未來四年寄託給盧市長，能真正替臺中奠定相關產業基礎嗎？
陳雅惠指出，盧市長以「幸福城市、中部共榮」為施政主軸，正式啟動幸福三部曲，並從便捷交通等面向，編織九大幸福方程式，邁向中台灣共好共榮的理想願景，是負責任的態度，但希望確實落實，避免好高騖遠、打高空。
盧秀燕說，她是比較務實的人，一個城市的市民願意在這個地方安居樂業，感受到他居住的城市是喜歡的，有光榮感，是滿意很重要。
盧秀燕強調，她的第一任施政不是只有前店後廠自由港，那是經濟面，總施政目標是，陽光、空氣、水；第二任期施政總目標很簡單，就是幸福宜居，根據這個目標，釐定各項施政範疇。