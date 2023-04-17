使用避孕APP仍中獎！　醫警示：廠商誇大功效

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計算出生理週期 達到避孕效果《BBC》報導，應用程式Natural Cycles是根據女性體溫、生理週期等資訊，計算出女性的生育狀態，避孕成功率聲稱高達93%，目前擁有250萬用戶。此應用程式也是首個獲得美國食藥署（FDA）認證的避孕App。
33歲的萊拉（Laura）表示，自己從17歲起服用避孕藥長達12年，當時她認為自己還年輕，沒考慮避孕藥對身體的影響，21歲時甚至出現月經遲到半年。直到打算生育時，她才停止服用避孕藥，「我花了將近1年半的時間才懷孕。」因為不打算生第二胎，萊拉開始使用避孕APP，並認為此種避孕方式比服用任何藥物更讓人舒服；另有用戶表示，服用避孕藥會讓她感到嗜睡、情緒不穩、皮膚也出狀況，改用App避孕後，身體狀況好多了。
科技避孕有風險 保險套最安全然而，有女性用戶抱怨，她們使用App避孕後仍然懷孕了。Natural Cycles發言人對此回應，如同避孕藥，沒有任何方法能達到100%有效避孕的效果，但自家應用程式的效果仍高於大多數「自然意識避孕法」（例如用月經週期迴避排卵期，以達到避孕的效果）。
英國國民保健署（NHS）強調，保險套是唯一一種既可以避孕又可以防止傳染性病的方式。避孕藥的輕微副作用包括情緒波動、噁心、乳房脹痛和頭痛，出現血栓和子宮頸癌等嚴重副作用的風險則非常低。
不適合所有女性 廠商誇大宣傳性健康醫學醫師索薇米莫（Annabel Sowemimo）提醒，女性若生活習慣與睡眠作息不穩定、經常跨越時區，都會降低APP避孕的成功率。也不建議月經不規律、多囊性卵巢症候群（PCOS）或產後婦女使用。她更指出，該應用程式為了盈利，爭取更多投資者與用戶，可能會誇大功效，甚至尚未獲得可靠證實就過早上市。
避孕藥導致不孕？ 醫破解迷思醫師並指出，現在女性生育年齡逐漸往後延，加上抖音等社交平台興起，服用避孕藥會導致不孕副作用的說法甚囂塵上，導致女性不敢服用避孕藥，但此種觀點是錯誤的，「影響生育功能的主要因素還是年齡，並非長期服用避孕藥」。
英國國民保健署（NHS）提醒，服用避孕藥不至於導致不孕，只要停止服用，仍可能會立刻懷孕。但因避孕藥含有激素（黃體素）會抑制排卵，因此女性在停止服用避孕藥後，需要一段時間才能恢復經期，而且即使能恢復，也需要大約3個月的時間，才能逐漸恢復正常生理週期。
原文出處：What lies behind the rise of the contraception app?
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57447
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