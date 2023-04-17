一出生寶寶體重飄破7公斤！醫提醒：胖過頭當心罹患糖尿病、遺傳罕病

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茂盛醫院小兒科醫師陳思穎指出，糖尿病孕婦因其胰島素分泌異常所以會孕育出體型較大的胎兒，寶寶出生都會比一般人還大隻！但不管孕婦是先天或後天型糖尿病，嬰兒出生起持續追蹤其生長曲線，才能分辨孩子是否也患有糖尿病。
寶寶出生需追蹤生長曲線
「生長曲線是由姓別、身高、體重三個指標所組成。」陳思穎說，依國健署規定，寶寶打預防針時醫院會幫寶寶量測生長曲線（查詢生長曲線），並在寶寶手冊上註明百分位的落點，如果是在曲線之內就表示健康沒太大問題。
例如男寶的生長曲線落在 97 個百分位，體重大約為 12.5 公斤。但醫師表示，她曾遇過 1 歲男寶，生長曲線百分位大於99，已屬肥胖，所幸後續追蹤有同步長高，經建議家長幫忙調整飲食之後，寶寶就沒有再繼續胖下去。
寶寶胖過頭當心健康警訊
「如果男嬰才 16 個月大，就胖到 27 公斤，根本找不到百分位的落點，代表生長曲線已嚴重爆表。」陳思穎建議要檢視男嬰的飲食是否出問題，或是家長不停餵食造成的，需到醫院做檢查和治療。
若放任下去，糖尿病、代謝症候群、高血壓都會找上身，不只如此，過胖的體型也會影響孩子身體發展，例如長期坐著或爬行導致不會走路，膝蓋容易有問題、身體無法承重等害處。
小心遺傳罕病上門
遺傳實驗室主任李月君也指出，除了糖尿病外，少數胖寶寶可能是「小胖威利症」和「巨嬰症」等遺傳性疾病導致，若發現寶寶確實有異，應儘早帶往醫院進行檢測與治療，以免延誤黃金治療期。
醫師提醒，若發現嬰幼兒極端肥胖，切勿覺得可愛或存有「小時候胖，不是胖！」的舊觀念而降低了警覺心，平時就要長期觀察孩子的生長曲線及身體各項發育是否正常，或是否伴隨臨床病徵，多加注意寶寶健康。
文／謝承恩 圖／巫俊郡