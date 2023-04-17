金像獎／《白日青春》林諾奪新演員獎 曝黃秋生沒上台暖心原因
第41屆香港電影金像獎昨（16）日揭曉得獎名單，主演《白日青春》年僅10歲的林諾奪得「最佳新演員獎」肯定；這也是他繼香港電影導演會、第一屆香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎之後，第3度獲得相同獎項肯定，更是首位獲得金像獎的南亞裔演員。
記者黃雅琪/綜合報導
值得一提的是，新科奧斯卡影后楊紫瓊特別到港參與頒獎盛會，便在第一個揭曉的新演員獎時，將獎座頒給林諾。林諾上台感謝天父、父母、導演、與他對戲的黃秋生等人，也不忘替本片催票：「大家可以進戲院看《白日青春》嗎？謝謝大家！」
去年黃秋生以本片在金馬獎奪得影帝時，曾帶著林諾一起上台，也讓林諾在日前承諾，如果獲得金像獎肯定，也會帶著黃秋生一起上台。只見這回他如願獲獎，卻只是單獨上台領獎？林諾笑稱，在準備上台時就已經跟黃秋生招手示意了：「有跟他說了，但他說『不用不用！你自己上去啦！』所以我就自己上去了。」一席話也窺出黃秋生低調將光彩獨留給林諾的影帝風範。
巴基斯坦裔的林諾，本名Sahal Zaman，約莫4、5歲時便跟隨父親到香港定居。會跟《白日青春》結緣的主因，是劇組在籌拍時走遍了全港各地的小學、少數族裔中心等地，遍尋會說廣東話跟烏爾都語的小朋友。導演劉國瑞透露，林諾是從200位小朋友當中，挑選出12人參加試鏡、演藝訓練，最終才脫穎而出的。