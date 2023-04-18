美製造業數據強支撐美元續揚 新台幣早盤一度再貶破30.5元
在美國製造業數據強勁及升息機率增高下，美元指數續升站回102，加上台股開高後翻黑，新台幣兌美元今（18）日早盤也再貶，一度來到30.54元，貶值4.6分，不過，由於台股跌幅收斂，新台幣貶幅也縮小，甚至一度翻升，目前又回貶在30.5元上下震盪。
記者顏真真／台北報導
美國紐約州製造業景氣指數，5個月來製造業活動首次出現成長，表明美國經濟仍然強勁，也增加美國聯準會（Fed）進一步升息的可能性，美元指數續揚並站回102，美股則隨美國重要企業財報周展開，各大指數走勢震盪，終場逆勢翻揚小幅收高。台股今日早盤則是開高後翻黑，一度下跌70餘點，目前跌幅收20餘點 。
至於亞洲主要貨幣兌美元今日走弱，韓元兌美元早盤貶至13419.95價位附近，日圓亦貶134.4兌1美元，人民幣兌美元中間價也貶值見6.8814價位，離岸人民幣則小升來到6.878兌1美元附近。
新台幣兌美元今日早盤也再貶，在亞幣弱加上台股開高後翻，新台幣一開盤就再貶破30.5元，以30.54元、貶值4.6分開出，不過，由於台股跌幅進一步縮小至30餘點，加上即將進入月底，出口商有拋匯需求，新台幣兌美元貶幅有限，一度拉回平盤30.494元上下震盪，甚至還翻升，現在則又回貶在30.5元上下盤整。