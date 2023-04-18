迎大甲媽繞境！全家「美式、拿鐵」打6折 限定買法多賺70元
大甲媽祖繞境將於4/21起駕，開啟長達9天的旅程，超商為信徒隨時補給，全家在APP祭出大杯單品美式3杯188元、大杯單品拿鐵3杯199元、65元私品茶系列4杯199元，最低6折開喝；此外，先買「女神好運卡」818元，還可使用888元面額，等於現賺70元；7-11也推出媽祖隨取卡，每張售價711元，保證放大至777元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家成為遶境神助攻，會員APP 4/19至4/23期間，大杯單品美式3杯188元（原價300元，6.2折）、大杯單品拿鐵3杯199元（原價330元，6折）與私品茶65元系列4杯199元（原價260元，7.6折），每會員限購2組，兌換期限至112/10/31。
同時，全家也推出「女神好運卡」，每張售價818元，內含818元禮物卡及70元加碼紅利金，總共可拿到888元，818元禮物卡無使用期限，更可轉儲至Fami錢包，70元加碼紅利金若存入APP酷碰券也可分次使用，「女神好運卡」將於4/19 10:00起開賣，限量5萬張。
7-11即日起開賣「媽祖遶境隨取卡」，每張售價711元，保證放大至777元。還有門市預購「瘋媽祖」專區，除了有籤詩包子，邊吃邊求運外，還有每年限定推出的紀念酒，包括大甲鎮瀾宮授權，金門皇家酒廠生產的「大甲媽皇家過桶高粱酒」、「大甲媽平安祈福酒」以及「大甲媽娘傘保平安酒」，值得信眾收藏。