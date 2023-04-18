9成性暴力被害者不敢報警　婦團籲響應國際丹寧日、力挺被害者

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調查結果顯示，民眾「假設遭遇上司性騷擾」，最可能求助的對象依序為信任的朋友、專業機構及公司申訴。但問及加害者若「在業界人脈很廣」或「以幫助被害者升遷做為交換」時，民眾則表示，更可能尋求專業諮詢的幫助。
調查結果顯示，假設遭遇上司性騷擾，只有不到1成受訪者會因為加害者的權勢影響越大，而越不敢向他人求助；在問及「假設遭遇熟識好友性侵害」時，民眾認為自己最可能到醫院驗傷或告訴身邊信任的朋友。
但隨著加害者採取詆毀被害者形象、破壞其言論的可信度等手段時，受訪者表示，會加強採取報警及諮詢專業機構的措施；進一步詢問，若遇到加害者揚言散佈私密影像時，則有6成受訪者表示，會向警方報案。調查結果亦顯示，民眾對於遭遇熟識好友性侵害這樣假設性的提問，同樣只有1成以下的受訪者會選擇不對外求助。
現代婦女基金會董事王如玄表示，本次調查有33.4%的受訪者曾遭遇性暴力，其中85%曾遭受性騷擾、27.6%曾遭遇性侵害。而實際遭受性暴力的受訪者中，只有6成曾對外求助，換言之有高達4成的受害者表示不曾向任何人提及受暴事件。
王如玄分析，相較前述回答假設受害情境時，只有約1成的受訪者不願對外述說受暴遭遇；然而在實際遭受性暴力事件時，卻有高達4成的受訪者選擇不向任何人提起此事，顯示性暴力事件的污名化嚴重，其中原因必須深究。
王如玄進一步指出，遭遇性暴力事件的受訪者有5成曾尋求非正式管道，如朋友（39.8%）、家人（23.6%）或伴侶（12.8%）的協助；只有3成被害者曾尋求正式管道協助，其中最多人尋求心理諮商師的協助，而僅有1成被害者曾報警，顯示多數受害案件並未走向司法程序，亦即絕大多數的犯罪者並未因此遭到法律追訴，仍出沒在你我身邊，社會必須對此有所警醒。
性暴力倖存者匿名社群「暖暖Sunshine」創辦人湯淨表示，有些倖存者可能因為事發時年紀太小，或是與對方曾有情感關係，因此在當下難以辨認自己是否遭遇性暴力；有些倖存者則是選擇遺忘、不願意再次回想，試圖保護自己不受傷害事件的影響，因此更難以對外述說，甚至出現否認受暴的狀態。
湯淨說，在未曾向警方報案的故事中，倖存者主要是擔心「缺乏證據」，因為若未在第一時間報警或驗傷，直接證據或人證、物證的蒐集都將非常困難，再加上擔心周遭親友家人的反應，因此更加難以承受案件進入司法的後果。
現代婦女基金會總督導張妙如分享幫助性侵受害者的做法，首先，當性侵受害者分享事件經歷時，請讓他們知道你相信他們的故事，自己並不孤單；其次，多了解事件帶來的創傷反應，例如焦慮、憂慮、睡眠問題等，幫助理解及處理受害者的狀態。親友可以提供相關資源和訊息，鼓勵尋求專業組織如現代婦女基金會等的協助，但不要強迫受害者採取任何他們不想做的行動（如報案）。最後，在知悉有霸凌被害者的言論時，必須發聲制止或澄清，減少大眾的迷思，創造友善的社會環境。
現代婦女基金會表示，社會輿論對性暴力事件的看法，充斥著「被害者沒有自我保護」、「聽八卦、看笑話」的態度，種種不友善的社會氛圍都讓受害者不敢對外求助，因此發起「VOICE─性暴力預防倡議行動」，邀請各界響應國際丹寧日、支持展心復原計劃及誰是完美被害者性侵衣物續展，呼籲民眾發聲相挺，看見性暴力被害者的處境，一起打造讓每個人都能求助無畏的安心環境。