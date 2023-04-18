再生法案／再生醫療法案是為了營利，還是為了患者？解讀真相的3個關鍵點！

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爭議一：能接受付錢當白老鼠治療嗎？
再生醫療法案比過往的特管辦法，更往前邁一大步，除了原有自體細胞治療，還開放的異體細胞治療，雖然後者安全性較前者低，可能有排斥作用、免疫失控等問題，但異體細胞治療可以在患者有需要的時候馬上使用，較為方便。
然而根據目前再生治療需要先釐清「迫切需求」的病人究竟有哪些，例如重症疾病治療族群以前有恩慈療法可以進行收案，並以人道的角度使用試驗新藥，可以盡快申請治療，但因為恩慈療法名額一位難求，對於廣大病人幫助有限。
張薏雯指出，若再生醫療草案通過後，病人可在二期臨床試驗後，就以自費方式使用服務，但對此外界則擔心病人等同於需要付出大筆治療費接受新試驗，效果也未必有效，認為草案應該要把放寬條件跟標準、數據訂得更安心。
爭議二：有錢人砸身家才能做的治療？
以目前癌症治療的天價藥物 CAR-T 療法來看，就是將癌症病人血液抽出，使用生物技術把會辨識癌細胞表面抗原的 CAR 基因插到 T 細胞上，改造成 CAR-T 來對付癌症，是集合基因治療、細胞治療、免疫治療來根治癌症的重大創舉
然而 CAR-T 療法的費用 1 劑約1400 萬至 2000 萬台幣，並非是一般家庭所能負擔，因此在對付癌症等疾病重症的再生療法，往往被冠上需要砸身家才能作的天價療法，且即使做了高價的 CAR-T 療法，其病情再度復發的個案仍時有所聞。
張薏雯指出，由於台灣目前對於再生醫療的臨床試驗並不多，技術與價格競爭力也不如國外，許多有能力的病友仍會傾向出國尋求救治，甚至疾病若不幸復發，也會轉往中國等再生醫療技術行之有年的國家進行治療。
「對於重症癌友砸下身家去求一個活下去的機會，應該提高再生療法的確效性，其開放幅度也應該要更嚴謹。」至於尚未被列管的抗衰老治療，預防疾病保養等治療選項，未來也需要有更多的臨床試驗加入、提高療效，才不會失望落空。
爭議三：再生醫療讓醫院跟營利掛勾？
再生醫療開放能讓醫院設立生技公司，也讓醫療跟病人之間產生利益衝突。張薏雯表示，以現在健保支出捉襟見肘，藥品也砍價砍到見骨，自費市場已勢在必行，醫院並非是慈善事業，仍然需要透過營利，才可以繼續提供好的醫療。
「你會發覺越來越多人到醫院會要求醫生開自費藥物，而不願使用健保藥，所以未來醫療最後會走向 M 型化社會，除了一部分人只能負擔健保治療，另一部分則會轉而到自費市場。」
張薏雯說，再生醫療的自費市場早已存在多時，因為他不會向健保點數有規範可循，獲利也較多，病人可以根據自己的另選擇想要的療法，甚至想要介入的時間點，而並非受健保限制與規範，但共同點是任何療法都需要經過實證才安全。
再生醫療法真真假假風險增
張薏雯表示，政府若要推動的再生醫療，少不了在民眾教育與推廣也須要有配套措施。例如市面上有許多幹細胞、免疫細胞、外泌體等方式，很多人都分不太清楚到底是要用「吃的」、「擦的」還是「打的」，因而使風險浮現。
在進行再生治療前，應該要由專業的細胞衛教師或是在醫藥師進行把關，向民眾說明清楚治療的風險和狀態是什麼，而且應該是在一開始進行醫療前就該清楚讓他知道，而不是在沒有選擇的時候，病人只能被迫接受。
此外，醫藥與生技領域專家也要針對各類療法的利弊進行多元的研討、臨床試驗與研究進修，也不能為了營收走向KOL行銷化，任一個網紅、團媽都能夠暢談細胞再製品，都會讓再生治療這項高度專業的服務，出現難以掌握的風險。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
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