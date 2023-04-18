帶新住民深入社區資源　聘請新二代講師分享

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第二場上午活動，顏金財製餅師分享他從事糕餅業50年的經驗教導新住民體驗製作茄萣區名產白香餅，在等候烘焙期間，阮女士的小孩忍不住問糕餅師傅說：烤餅好香，我好想吃喔！。下午由陳科亨講師（亦為新住民的第二代）透過紅樹林植物敲染手作體驗，傳遞珍惜水資源與生態環境保護議題：透過影片觀賞及講解，讓新住民知道河川污染的嚴重性，不可任意破壞生態，以致影響我們身體健康。
第三場上午活動，由蔡氏清水分享如何以越裔新住民身份在台就學取得國立成功大學台灣文學碩士文憑及在各大專院校教授越南語的工作經歷，並分享如何逐步適應家庭生活。她的分享不僅能夠讓新住民了解台越文化差異，也能提供新住民做為在台生活韌性、毅力與堅持的參考。下午由蔡俊宜老師介紹傳統武術宋江陣，宋江陣是一種傳統的陣式競技運動，原本是為了訓練軍隊戰鬥技能而設立。蔡俊宜老師經由武術改良版的宋江陣，讓新住民透過有趣的方式，瞭解台灣傳統習俗與文化傳承，藉此向新住民傳達台灣本土文化的歷史意義與價值。
茄萣戶政沈秀美主任表示，整個活動主要讓不同國籍新住民能夠適應在台多樣文化生活體驗，增進在地文化的瞭解與認同，希望透過性別親子教育、生態環境保護課程，協助新住民更快速瞭解在地生活與文化，藉由經驗分享、體驗民俗文化與在地糕點製作，讓新住民愛上在地好生活。
另外茄萣戶政所呼籲大家多加利用內政部戶政司全球資訊網24小時「線上申辦戶籍登記」服務，申請人可使用自然人憑證申辦出境遷出、出生、死亡、全戶戶籍暫遷戶政事務所等戶籍登記業務，免除臨櫃等候及往返奔波的時間，充分利用電子化的便捷與安全。