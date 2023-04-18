北市青年失業率居冠！勞動局長稱「不急著找工作」 蔣萬安急滅火
根據行政院主計總處統計近3年的上下半年失業率，台北市在25至29歲青年失業率是六都最高，在3年來就拿下了5次「六都最高失業率」的紀錄。北市勞動局局長高寶華表示，台北市年輕人工作自主性高，加上工作機會也多，家庭經濟條件普遍來說佳，讓年輕人無經濟壓力，不急著找工作是主要原因。此話一出立刻引發網友議論，台北市長蔣萬安18日受訪時急滅火，表示，失業率有非常多層面的問題，這部分不是單一原因。
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民進黨籍議員林延鳳昨(17)日在民政部門質詢時表示，去年下半年疫情趨緩，北市25至29歲年齡層失業率「不降反升」，同時期15至24歲為12.8%，為六都第4，同時也是吊車尾，比桃園、台南、高雄都要高。而上個月(18)日就業服務處舉辦號稱全台規模最大的就業博覽會，1481個實習職缺僅439人應徵，「根本是在撒幣。」質疑六都當中最年輕的蔣萬安市長「重視青年」、「準備成立青年局」宣示成諷刺對比。
蔣萬安今(18)日上午前往台北市災害應變中心主持防汛搶險演習，會前受訪則表示，他從去年競選就發現到過去到現在，北市的青年失業率常常是六都最高，一上任後請勞動局提出青年職場體驗實習計畫，包括求職津貼等，並整合資源來解決青年失業率的問題。
而對於高寶華的說法，蔣萬安則澄清表示，失業率有非常多層面的問題，高局長的說法並非單一原因，有要求勞動局以及相關局處去釐清真正原因，並共同面對提出解決方案，有專家學者則是建議，北漂求職者如長期碰壁，不如回中南部試試。
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