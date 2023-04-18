大甲媽起駕、回鑾　中市府免費接駁專車

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交通局長葉昭甫表示，即將熱鬧登場的台中媽祖國際觀光文化節每年都吸引很多人潮，鼓勵大家運用大眾運輸工具，不必擔心停車問題，由台中前往大甲區的民眾，可至朝富路老虎城旁朝富停車場(公車招呼站「老虎城2」旁)搭車至大甲體育場(沿途停靠「秋紅谷(朝陽橋)」、「朝馬(台灣大道)」站)，再轉乘大甲市區環線接駁車至大甲國小後，以步行方式前往鎮瀾宮；自行開車的民眾，可在大甲區美人山營區停車場搭乘接駁車到鄰近市區的大甲高中，再步行前往鎮瀾宮。
交通局提醒，除了有免費接駁車外，現有市區公車也有29條公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、154路、157路、657路、659路，巨業交通305路、699路，豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路，中台灣客運95路、651路、658路，苗栗客運181路，東南客運97路、616路、668路，捷順交通811路，中鹿客運813路及建明客運661路、662路公車。
此外，若從豐原轉運中心可搭乘92路、211路、212路、213路、215路、811路前往大甲，若從台中火車站出發可搭乘154路、305路及651路前往大甲，搭配台中市民專屬的雙十公車交通卡優惠最多也只需花費10元。
交通局說，「2023台中媽祖國際觀光文化節接駁車」行駛日期及搭乘資訊，朝富線(台中市區往返大甲區)於台中市西區市政北六路朝富停車場(公車招呼站「老虎城2」旁)搭乘往大甲體育場，班距20至30分鐘，往大甲途中停靠「秋紅谷(朝陽橋)」及「朝馬(台灣大道)」站，起駕日4月21日(星期五)發車時間往大甲14:00～22:00、往台中17:00～02:00；回鑾日4月30日(星期日)發車時間往大甲09:00～17:00、往台中13:00～22:00。
大甲市區環線大甲國小線(大甲體育場往返大甲國小)及美人山營區停車場線(美人山營區停車場往返大甲高中)，班距15至20分鐘，起駕日4月21日(星期五)發車時間15:00～01:00、回鑾日4月30日(星期日)10:00～21:30。