烏鴉偷拔奈良鹿尾巴毛！拔完還塞回去 專家曝理由超傻眼
日本一隻調皮的烏鴉，上月底被拍到盯上奈良鹿群的尾巴，蹦蹦跳跳地悠遊在草地鹿群之間，一而再再而三地對數隻無辜小鹿「拔毛」，影片曝光至今已吸引超過218萬次觀看。拍下烏鴉惡行影片的攝影師日前（14）推文表示，他終於知道烏鴉拔鹿毛的原因了，原來只是因為牠們「空閒時的遊戲表現」，換句話說就是烏鴉太無聊，才拔毛打發時間，簡直「成精了」。
記者徐銘穗/綜合報導
奈良鹿攝影愛好者「しかC」上月底，在推特分享一段2分9秒「烏鴉拔鹿尾巴毛」的影片引發熱議，其實這不是「しかC」第一次拍到烏鴉拔鹿毛，他也曾在2021年5月，拍到一隻拔毛烏鴉竟又將毛塞回鹿的尾巴處，他當時就懷疑烏鴉拔毛的行為「只是一種娛樂」。
《日媒FNNプライムオンライン》日前（14）報導，鳥類專家、東京大學名譽教授樋口廣芳（Hiroyoshi Higuchi）指出，兩次拍攝時間都不是烏鴉的築巢季節，而奈良鹿尾巴的白色吸引了烏鴉眼球，「我認為即使在築巢之後，烏鴉拔毛的行為仍會繼續存在，這對牠們來說已經是一種遊戲了」，報導並指生活在城市裡的烏鴉經常會採取這樣的動作來消磨時間。
長年研究鳥類的樋口廣芳，2018年曾發現橫濱市南區的弘明寺公園的烏鴉會開飲水機水龍頭，經實地觀察79小時，發現「1隻雌性烏鴉喝了21次水、還洗了4次澡」，證實烏鴉會根據喝水和洗澡的不同需要，用嘴喙碰觸飲水機的水龍頭來調節出水量，研究登上英國鳥類學術期刊《British Birds》引發討論。