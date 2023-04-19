黃安視網膜剝離「半瞎返台」！眼突冒飛蚊是警訊 4狀況恐失明
近年於中國發展的60歲資深藝人黃安，清明連假返台期間，因左眼視網膜突然剝離而接受手術，感嘆自己業障太深才會白內障，進而導致視網膜剝離。對此，眼科醫師提醒，若出現突發性的飛蚊症、眼前突然有黑影、閃光，或是像被窗簾遮住似的視野缺損等4警訊，就要提高警覺，很可能是視網膜剝離，最嚴重會失明。
記者徐銘穗/綜合報導
聯安預防醫學機構眼科醫師蕭裕泉曾指出，視網膜是十分細緻的神經組織，視網膜發生剝離現象，就好像是牆上的壁紙因年久失修或是外力拉扯，漸漸脫離牆面掉了下來，初期大多是視網膜先產生破洞，慢慢造成視網膜整個或部分剝離，一旦發生剝離就會逐漸因喪失養分供給而開始萎縮，接著逐漸喪失視覺的功能。
蕭裕泉說，視網膜剝離不一定都有徵兆，但若出現突發性的飛蚊症、眼前突然有黑影、閃光，或是像被窗簾遮住似的視野缺損等，就要提高警覺，很可能是視網膜剝離的症狀，應盡速就醫檢查。
至於視網膜剝離的高危險群，蕭裕泉指出，包括600度以下的中高度近視者、糖尿病患、發現視網膜裂孔者、眼球曾受外傷或手術者、家人曾患視網膜剝離者、一眼曾有視網膜剝離過者，以及早產者等7類人，呼籲為能及早發現視網膜剝離，定期做視力健康檢查非常重要，高危險群更要定期接受間接眼底鏡的視網膜檢查。