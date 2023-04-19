辜寬敏今長眠故鄉鹿港！23日追思會蔡英文、賴清德到場致辭

我是廣告 請繼續往下閱讀
1949年台大與台灣省立師範學院（現在是台灣師範大學）學生共乘腳踏車，遭警員攔阻，雙方發生衝突，學生被毆打，隨後台大與師大學生包圍警察局，當時發生46事件，軍警包圍台大宿舍和師範學院宿舍逮捕學生。當時辜寬敏人在香港，辜家長輩欠他不要回台，先避一下風頭，因此輾轉前往日本發展。
1972年，他受邀回台，並與時任行政院副院長蔣經國見面。他建議蔣經國把身分證的「籍貫」拿掉，減少外省人與本省人對立情緒；同時台灣應該要有台在野黨；對於國民黨一再說要反攻大陸是痴人說夢，這點讓蔣經國的臉色當場非常難看。
結果辜寬敏回到日本後，向台獨聯盟說明返回台灣見蔣經國，但不被接受，認為這是一種「投誠」，後來遭到台獨聯盟日本本部除名。這些事蹟將以8分鐘影片來呈現。
其中也將受邀致辭的師大校長吳正己，主要是感謝吳校長將台北高校（辜寬敏就讀過的學校）與目前師大做一歷史脈絡連結，將台北高校納入校史，這是對歷史的交代，同時讓師大傳承高校自由自治的學風精神，讓大家回顧辜寬敏念高校的時代背景與生活點滴。
稍後再針對他返台後的下半生所做的努力，包括1996年大力支持彭明敏爭取民進黨總統提名，但大家都知道彭明敏當初擔任獨盟主席，堅持開除辜寬敏，但大器的辜寬敏不計前嫌，不僅支持還陪同彭明敏一起加入民進黨打拚，輔選彭參加台灣首次總統大選。2008年民進黨總統大敗，他成立新台灣智庫，留住扁政府時期的政務官和台派人才。2009年～2012年，辜寬敏為抗議馬英九要與中國簽署ECFA、國台辦主任陳雲林來台、提振基層士氣，在3年期間，他全台舉辦200場演講會。2019年成立台灣制憲基金會，希望制訂一部符合台灣的新憲法，這些也將以影片來回顧他以高齡仍繼續為台灣奮鬥不懈。最後由辜寬敏遺孀王美琇致答謝辭。
林宜正說，台灣制憲基金會持續實踐辜寬敏的志向，基金會利用一年時間，邀請學者專家已經草擬一部「台灣新憲法」草案，只可惜他沒看到最後完整的憲法草案。
他表示，台灣已經有20年沒有憲政改革，因此基金會將在5月過後，透過「台灣新憲法草案」來與社會對話，希望集結眾人力量，討論出完整且適合台灣的一部新憲法。
查看原文