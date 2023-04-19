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五一勞動節將至　勞團批勞動政策不及格、號召4000勞工上凱道

▲五一行動聯盟今（19）日舉辦記者會，批評蔡政府近8年全執政帶來的勞動政策全數「不及格」，宣布五一勞動節將號召勞工上街頭遊行。（圖／五一行動聯盟提供）
▲五一行動聯盟今（19）日舉辦記者會，批評蔡政府近8年全執政帶來的勞動政策全數「不及格」，宣布五一勞動節將號召勞工上街頭遊行。（圖／五一行動聯盟提供）

記者李琦瑋／台北報導

五一行動聯盟今（19）日舉辦記者會指出，蔡政府執政近8年，掌握行政權與立法權完全執政，但勞動政策卻全數「不及格」，面臨2024總統及立委大選即將到來之際，勞工團體有必要「算總帳」，因此宣布今年5月1日勞動節，將號召勞工上凱道遊行，並以「8年全執政、勞工算總帳」作為本次遊行主軸，估約4000人參與。

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雲林縣產業總工會理事長林永澤表示，回顧總統蔡英文所提「縮短年總工時、扭轉低薪趨勢、支持青年及中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞及職災勞工，以及實踐公平的集體勞資關係」等6大勞工政見，卻在上任後，勞基法修惡、砍7天假，導致今年仍然持續補班亂象，倉促上路的一例一休配套，也配合資方團體將各項工時限制再次鬆綁，台灣年工時長年維持在全球前5名。

林永澤指出，薪資部分蔡英文曾表示希望在任內達成基本工資3萬元，已經幾乎確定在任內無法實現，而《最低工資法》7年多來更是只聞樓梯響；非典型勞動保障部分，也與當時提出承諾相差甚遠，諸如外送員等近百萬名派遣勞工仍等不到完整立法保障；現階段勞退新制退休金與勞保年金的老年保障普遍低落時，全面執政7年的民進黨仍不願提出保障弱勢勞工的年金改革方案；另外，新冠疫情期間，政府也未善待第一線醫護，防疫津貼補助一延再延，都讓勞工非常失望。

全國產業總工會理事長江健興表示，本次五一行動聯盟提出「勞工要加薪、國假要恢復」、「青年要希望、老年要尊嚴」、「非典要保障、醫護要勞權」、「工會要有力、3權要完整」4大方向訴求，要求政府正視廣大勞動者心聲，儘速提出改革方案，以改善日益惡化的勞動環境。

江健興進一步說明訴求，政府應制定最低工資法，落實基本工資3萬元；公私一致國定假日恢復19天，軍公教五一要放假；優先解決青年居住問題；杜絕過勞、低薪、高工時，青年要加薪；降低學貸重擔、禁止實習剝削，青年要樂學；勞保基金缺口不是世代矛盾，政府確實負起最後支付責任；勞退新制強制提撥率應該檢討提高；勞退舊制退休金最高基數應再增加至少5個基數等。

對於非典型勞動與醫護保障，江健興呼籲檢討現行法制，保障保險業務員、外送員及派遣勞工等非典勞工權益；降低護病比，立法建立合理「三班護病比」，終結醫護血汗職場亂象；防疫津貼透明發放，杜絕院方黑幕，直接匯入醫護人員個人帳戶；爭取醫護人員合理薪資、工時、休假，建立醫護受僱者友善安全的職場環境等。

至於工會權利部分，則要求還給勞工完整罷工權，廢除權利事項不得罷工的限制；廢除軍公教團體協約簽訂及勞資爭議調解應經上級機關核可的規定；廢除禁止教師與國防部所屬機關、學校勞工罷工的規定。

五一行動聯盟指出，今年五一集會活動預估有上百家來自各行各業的工會以及NGO團體參與、超過千名勞工響應參與，活動於5月1日下午12點30分集合報到，13點活動開始，並以「8年完全執政、勞⼯保障不見」，以及醫療業工會行動劇演出作為開場；本次遊行路線預計由總統府前的凱達格蘭大道出發，途經行政院，並以民進黨中央黨部做為遊行終點。

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