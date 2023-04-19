梁云菲私密片遭外流！認「真的很害怕」籲勿散播　男主角身分曝光

楊丞琳曬「性感透視裝」尺度超大！終於官宣喜訊：真的等太久了

▲楊丞琳穿著性感透視裝，興奮宣布演唱會喜訊。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲楊丞琳穿著性感透視裝，興奮宣布演唱會喜訊。（圖／宜辰整合行銷提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

楊丞琳時隔三年再度化身「閃耀星后」照亮台北小巨蛋夜空，宣告將於6/17、6/18舉辦《2023楊丞琳 LIKE A STAR 世界巡迴演唱會》台北場，歷經沉澱的她把這段時間累積的表演能量及對歌迷的思念化做動力，將再次披上華麗時尚戰袍踏上星願之旅，在號召歌迷齊聚運行唱和的同時，更藉著這次重啟世界巡迴演唱會為自己出道23年的演藝成績寫下全新里程碑！2023 楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會 6/17、 6/18 台北小巨蛋重磅登場，4/29(六)11:00於KKTIX及全家Famiport全面啟售，詳情請上楊丞琳FB、IG官網及KKTIX官網查詢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲2023楊丞琳LIKE A STAR世界巡迴演唱會台北場主視覺海報。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲2023楊丞琳LIKE A STAR世界巡迴演唱會台北場主視覺海報。（圖／宜辰整合行銷提供）
《2023楊丞琳 LIKE A STAR 世界巡迴演唱會》 啟動拋驚喜彩蛋，搶先預告將更新台北重返場的造型及增添新曲目，再掀「全能天后」氣勢及時尚美學風範！即將五度攻蛋的楊丞琳這次將攜2.0版「LIKE A STAR」豪華大秀重返台北小巨蛋，秉持著雙子座求新求變個性的她為了歌迷預告將祭出「三力」+「二新」雙重大絕，除了誓言「三力」全開要把「歌唱力」、「舞蹈力」、「時尚力」在這次升級版的演唱會再向上提升，在保留原本表演精華之餘，過往在演唱會中總讓歌迷印象深刻的時尚「美力」造型也將大部分更新，並與造型團隊全力打造全新戰袍，要給歌迷前所未有的視覺饗宴！除了造型將大幅度換全新造型外，在上次巡演中所精心安排的精華曲目讓歌迷至今回味再三，趁著這次巡演再啟，楊丞琳透露將增加新曲目為演唱會添彩蛋，屆時勢必讓歌迷感受如「健達出奇蛋」般驚喜連連！

▲楊丞琳六月五度攻蛋。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲楊丞琳六月五度攻蛋。（圖／宜辰整合行銷提供）
而配合演唱會重新啟動，楊丞琳特別進棚拍攝全新主視覺宣傳照，只見換上一席刺繡花紋連身褲搭性感黑色內衣及外罩薄紗的絕美造型讓人看了目不暇給，若隱若現的好身材更是呼之欲出，搭配恰如其分鑽石耳飾及彩妝，不僅驚豔及吸睛指數破表，更美到如精靈下凡般令人屏息！ 值得一提的是，有著婀娜多姿體態的楊丞琳其實好身材早已被歌迷認證，先前在演唱會上大秀傲人「川字腹肌」的她透露這次在演唱會上這項身材「亮點」自然也不會「缺席」，她謙虛笑說：「它(腹肌)是我整個身材的優點之一，基本上每次穿衣服如果要露，首先想到一定是『露腰』！」事實上，這位「靠『腰』」天后平常保持身材的祕訣就是多運動，她自曝先前有段期間因為放縱食慾，導致體重達到人生巔峰，她表示：「前陣子得知自己很幸運拿到小巨蛋場館場次，碰巧我開始節制食量並做飲食控制，加上平日練舞及運動訓練，終於讓體重回歸先前數字了！」

▲楊丞琳重返小巨蛋開唱，全新主視覺美如人間精靈。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲楊丞琳重返小巨蛋開唱，全新主視覺美如人間精靈。（圖／宜辰整合行銷提供）
提及相隔三年後終於要重啟LIKE A STAR 巡迴演唱會回歸小巨蛋唱跳與粉絲互動的心情，楊丞琳表示：「很興奮！為了相聚的這一刻，我跟歌迷真的都等太久了！」把這次重啟演唱會當成送給歌迷「久別重逢」見面禮的楊丞琳更說到：「三年前逢出道20周年讓巡演誕生，一晃眼三年後再演出變成出道23周年，真的時光飛逝！這三年我其實都惦記著這個巡演，因為它代表的不只是我身為歌手所呈現作品，更是像讓歌迷看到我這23年成長的演藝人生。再隔三年上小巨蛋舞台，我會把段時間表演上的啟發全都在演唱會上調整更新，絕對不會讓歌迷失望！」被問到相隔三年再站上小巨蛋舞台壓力會大嗎？楊丞琳信心滿滿地表示：「完全沒有壓力！」她解釋這三年期間其實自己依然不斷地在不同的舞台上有新的嘗試，幫助到自己在成長有新的刺激及學習的同時，更藉此溫故知新原來的表演，「這讓我對於表演上幫助甚多，希望期許自己不帶壓力地去準備演唱會的同時，更多的是想跟大家一起同樂，一起享受舞台！」

梁云菲私密片遭外流！認「真的很害怕」籲勿散播　男主角身分曝光

周湯豪「暗巷口水交流」歐弟前妻鄭雲燦！曖昧約會被拍　他回應了

Joeman被日本「最強美腿」女優抱抱！爽到閉眼照曝光　女友回應了

梁云菲私密片外流「前後任男友」發聲！金剛爆粗口：別啥都扯到我

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀