楊丞琳曬「性感透視裝」尺度超大！終於官宣喜訊：真的等太久了

楊丞琳時隔三年再度化身「閃耀星后」照亮台北小巨蛋夜空，宣告將於6/17、6/18舉辦《2023楊丞琳 LIKE A STAR 世界巡迴演唱會》台北場，歷經沉澱的她把這段時間累積的表演能量及對歌迷的思念化做動力，將再次披上華麗時尚戰袍踏上星願之旅，在號召歌迷齊聚運行唱和的同時，更藉著這次重啟世界巡迴演唱會為自己出道23年的演藝成績寫下全新里程碑！2023 楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會 6/17、 6/18 台北小巨蛋重磅登場，4/29(六)11:00於KKTIX及全家Famiport全面啟售，詳情請上楊丞琳FB、IG官網及KKTIX官網查詢。
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《2023楊丞琳 LIKE A STAR 世界巡迴演唱會》 啟動拋驚喜彩蛋，搶先預告將更新台北重返場的造型及增添新曲目，再掀「全能天后」氣勢及時尚美學風範！即將五度攻蛋的楊丞琳這次將攜2.0版「LIKE A STAR」豪華大秀重返台北小巨蛋，秉持著雙子座求新求變個性的她為了歌迷預告將祭出「三力」+「二新」雙重大絕，除了誓言「三力」全開要把「歌唱力」、「舞蹈力」、「時尚力」在這次升級版的演唱會再向上提升，在保留原本表演精華之餘，過往在演唱會中總讓歌迷印象深刻的時尚「美力」造型也將大部分更新，並與造型團隊全力打造全新戰袍，要給歌迷前所未有的視覺饗宴！除了造型將大幅度換全新造型外，在上次巡演中所精心安排的精華曲目讓歌迷至今回味再三，趁著這次巡演再啟，楊丞琳透露將增加新曲目為演唱會添彩蛋，屆時勢必讓歌迷感受如「健達出奇蛋」般驚喜連連！
提及相隔三年後終於要重啟LIKE A STAR 巡迴演唱會回歸小巨蛋唱跳與粉絲互動的心情，楊丞琳表示：「很興奮！為了相聚的這一刻，我跟歌迷真的都等太久了！」把這次重啟演唱會當成送給歌迷「久別重逢」見面禮的楊丞琳更說到：「三年前逢出道20周年讓巡演誕生，一晃眼三年後再演出變成出道23周年，真的時光飛逝！這三年我其實都惦記著這個巡演，因為它代表的不只是我身為歌手所呈現作品，更是像讓歌迷看到我這23年成長的演藝人生。再隔三年上小巨蛋舞台，我會把段時間表演上的啟發全都在演唱會上調整更新，絕對不會讓歌迷失望！」被問到相隔三年再站上小巨蛋舞台壓力會大嗎？楊丞琳信心滿滿地表示：「完全沒有壓力！」她解釋這三年期間其實自己依然不斷地在不同的舞台上有新的嘗試，幫助到自己在成長有新的刺激及學習的同時，更藉此溫故知新原來的表演，「這讓我對於表演上幫助甚多，希望期許自己不帶壓力地去準備演唱會的同時，更多的是想跟大家一起同樂，一起享受舞台！」