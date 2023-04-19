金瑞亨外遇證據藏不住！《紙之月》露餡　觀眾看床戲：心跳會停止

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一般的戲劇都是製作公司對演員提出拍攝邀約，而《紙之月》卻是金瑞亨打聽製作公司後毛遂自薦，她說：「在6年前偶然看到日本電影《紙之月》，劇中探討女性能否透過支配錢財，從中得到自由和快樂，但真正吸引我的是原著塑造有別以往女主角的個性、生活環境等，當時敘述女性的作品比現在還少，而且如果用韓國女性角度拍攝，可能會引起更多共鳴，所以我開始打聽在韓國的版權和翻拍。」
劇中，金瑞亨為了演出被丈夫無視的全職家庭主婦，收起銳利幹練的眼神，取而代之的是在一段快窒息的婚姻裡，看不見未來的黯淡眼神；當她到銀行工作或是遇見尹珉栽時，因為有成就感以及被需要、被理解，這時候的眼神閃閃發光。金瑞亨讓大家沉浸她代入的故事，連原著作家角田光陽都說：「僅憑表情和氛圍就讓我感動到哭了。」
《紙之月》講述人前像貴婦般幸福生活，人後備受丈夫冷落、冷暴力的家庭主婦劉怡華（金瑞亨 飾），她每天過著平淡無奇的生活，直至到銀行上班，找到自己的存在價值，為了幫助偶遇的電影系大學生尹珉栽（李施優 飾）而挪用客戶的鉅款，就此陷入愛情的漩渦，無法自拔。《紙之月》可至中華電信MOD影視館+、HAMI VIDEO收看；4月29日起，每週六、日晚間9點在龍華偶像台MOD353電視播出。