中市YouBike將破7千萬人次 舉辦「猜猜Lucky 7士誕生日」

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交通局表示，市長盧秀燕大力推動「iBike倍增計畫」，打造有特色、節能減碳的城市交通，交通局統計，台中市平均每日有5萬多人次在這座城市騎YouBike，今年初公共自行車租賃累計騎乘人次為6800多萬人次，至4月下旬已叩關7000萬人次，建置公共自行車租賃的總站數將突破1300站，比原設定「iBike倍增計畫」提前超標，騎乘人次呈現直線成長。
交通局長葉昭甫表示，台中市公共自行車租賃騎乘人數快速成長，YouBike站點已逐步朝山、海、屯區規劃設站，完善公共運輸系統，借還車更便利，提升使用意願，民眾運用於通學、通勤或短程接駁，以行動力挺環保，累計將達7,000萬騎乘人次，預計4月的單月騎乘人次逼近160萬人次大關。
葉昭甫指出，台中市今年7月1日將推出全國最優惠的299元定期票，也包括公共自行車租賃，讓市民在城市內使用綠色運輸移動工具，荷包沒負擔又便利，台中市漸與自行車劃上等號，目前台中市自行車道全長達到750公里，租賃站點和電輔車數量都高居全國第一，達到城市低碳節能、健身休閒的自行車建置政策目標，完成接駁最後一哩路，帶動城市騎自行車風氣。
交通局指出，微笑單車公司喜迎即將來臨的7,000萬騎乘人次幸運兒，舉辦「猜猜Lucky 7士誕生日」，將從猜對日期者中抽出25名得獎者，贈送微笑單車及交通局準備的限量好禮，包括超商禮物卡200元(5名)、YouBike 2.0E造型一卡通(5名)，交通局加碼獎項有知名品牌保溫瓶(5名)、限量公共自行車胸章(10名)。