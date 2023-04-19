民調／出國報復性消費後⋯你知道買超過一定額度就得繳稅嗎？
後疫情時代，隨著跨國旅遊復甦，不少民眾除了想重溫出國旅行之外，更想在國外報復性消費，但過去就常有例子，民眾把握國外售價比較便宜的機會，入手名牌手錶或是一些精品包，不料卻在回國入境時，被海關以「價格超過免稅額」要求繳稅或是直接沒入。針對免稅額度的限制，您認為多少才合理呢?《NOWnews今日新聞》邀請您一起投票，表達看法。
記者陳詩雨／台北報導
2019年年底開始，因為新冠疫情爆發，全球旅遊市場被迫暫停，當中也包括台灣，因此在疫情趨緩國門重啟後，不少民眾第一時間就買機票出國報復性旅遊，鄰近的日本就是國人首選。在日本研究機構「日本綜合研究社」今年一月份公布的「外籍旅客在日本的刷卡消費金額」中，台灣民眾疫前疫後的消費額度增長率，是所有國家中最高的，成為日本最新「刷卡爆買王」。
終於可以出國，民眾購物力道下猛藥，但根據相關法規規定，國人返國入境時，除了管制進口物品和菸酒之外，其他自用家用行李物品總價值超過2萬，就必須走申報櫃台繳稅，否則一旦被海關攔查，物品將會直接沒入。對於這項規定，您是否知曉呢？您認為以現今的物價和消費水平，2萬免稅額度夠用嗎？