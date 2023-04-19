四方客運司機罷工　議員批市府沒應變措施

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林祈烽表示，四方電巴客運業者疑似營運資金調度出問題，導致司機到了4月中還沒領到3月份的薪水，該公司約80位司機(18)日集體請假不發車，民眾一早到了站牌等不到車，事後才知道該公司營運狀況出了問題。
林祈烽抨擊，市民上班上學靠公車通勤，司機開公車有全勤獎金，遲到不只扣薪，還會損失全勤獎金，市政府還有給業者補助，交通局到底跟業者間出了什麼事？市府事前有沒有掌握司機要罷工的情資？
林祈烽質疑，他3天前就有得知概略消息，交通局也應該早有得知情資，為什麼沒有找勞工局等跨局處機關來處理？甚至市府高層都應出面來協調，交通局有什麼作為？市府當初都有和業者簽訂契約，現在發生罷工事件，記點、扣補助款對市民朋友搭不到公車都沒有任何的幫助，唯一有損失的，就是市民搭車的權益。
市長盧秀燕表示，台鐵是百分百國營事業都可能會罷工，對於四方公司昨日傳出客運司機罷工情形，市府一早就協助協商，中午就已恢復載客，市府會再繼續溝通業者，一定不能再延誤司機薪水，這個非常重要。對於有客運發生罷工狀況，市府會盡力控制在最小影響範圍內。
交通局說，經向業者了解，主因為少數駕駛員有臨時請假狀況，非昨天集體請假情形，考量駕駛排班並兼顧合法工時，故客運業者調整部分班次未發車，目前暫無影響乘客乘車情形，如路線有大量缺班情形，交通局將請各業者依緊急啟用代駛機制協助代駛事宜。
針對四方客運公車擅自脫漏班行為，交通局強調，將透過自動稽核系統按契約規定每漏一班就開罰5000元；另將再依公路法規定開罰並限期改善。
勞工局表示，已派員至該單位實施勞動檢查，據該單位表示積欠工資已於昨日發放，但若確實有延遲發薪情事，將依違反勞動基準法第22條規定處2萬元以上、100萬元以下罰鍰 ; 另據該單位表示，目前發車率回復到90％，員工離職4人，月底預計再離職10人。勞工局也持續督促該單位應依勞動基準法相關規定辦理，以維護勞工權益。