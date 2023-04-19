國家、企業選邊站激化！郭董新中間路線可行？謝金河：恐沒這本事

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謝金河說，接下來是新加坡的李顯龍，馬來西亞安華，西班牙桑契士訪中，然後是法國總統馬克洪送來大禮，讓中國喜出望外，跟他一起到訪的歐盟輪值主席馮德．萊恩則受到冷落對待。之後又有巴西總統魯拉單押中國，宣稱要去美元化，用人民幣交易，台灣的媒體也跟著唱和美元衰敗，人民幣將取代美元。反觀美國這一邊，拜登去看加拿大總理杜魯道，也去英國看了蘇納克，國務卿布林肯到G7外長會議，重新強化聯盟成員關係。日本首相岸田文雄特別去烏克蘭看澤倫斯基。
謝金河指出，去年俄羅斯入侵烏克蘭後，馬丁．沃夫已經預言「未來的世界將是獨裁集權和自由民主體制的對決時代」，經濟學人也列出世界的十大趨勢，其中之一就是腳踏兩條船會愈來愈困難，這是選邊站的時代。
謝金河直言，準備競選總統的郭台銘結束日本考察行程，在記者會中指出，台灣可以擺脫美中之間選邊站，「在大談判時代走出一條新中間，自己的路，在這個兩極分化對立的新時代，台灣恐怕沒有這個本事。」
謝金河分析，下一屆的總統大選也會呈現這種兩極分化的對立，除了企業供應鏈被迫選邊，個人也會在不知不覺中選邊站，像蔡總統過境美國，會晤麥肯錫，前總統馬英九大約在同一時間回老鄉省親，同樣呈現兩極對立的劇本。
最後，謝金河表示，親中與親美也會有兩極不同的論述，一方面，親中則反美，東升西降，美元及美國霸權衰落是代表作，另一個核心論述是極度看壞台灣，把台灣說得一無是處；另一方面，親美則反中，看好美國、台灣，看壞大陸經濟的未來；謝金河感嘆，這樣的兩極對峙可能會有一段相當長時間，我們每一個人都很難超越這個大環境的制約！