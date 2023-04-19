小孩「長高不長胖」　營養師教你4大營養素怎麼吃

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4大關鍵營養素
- 蛋白質：豆製品、魚肉、海鮮、蛋、乳製品
- 熱量：熱量主要來自六大類食物中的三大營養素，包括碳水化合物、蛋白質及脂質。衛福部建議三大營養素比例：蛋白質 10-20%、脂質 20-30%、醣類 50-60%
- 鈣質：乳製品、小魚、豆製品及深色蔬菜等
- 維生素K：深綠色葉菜如菠菜、萵苣等
計算身高的公式
- 男孩身高＝（父親身高+母親身高+11）除以2，再加或減7.5公分
- 女孩身高＝（父親身高+母親身高-11）除以2，再加或減6公分
發育迷思：胖胖的小孩可以長得比較高？以往觀念認為「胖胖的小孩可以長得比較高」，李婉萍說明，這是由於早年孩子普遍營養不良，小孩肉肉的確實擁有足夠的熱量，才有辦法往上抽高；但現在孩子過重比例越來越高，過胖恐影響生長發育。另一方面，瘦小的孩子可能由於挑食、進食量不足、澱粉類攝取不足，導致生長的營養素不夠，因而長不高。
2025年全球過重或肥胖嬰幼兒達7千萬人然而，現在美食誘惑多，不少孩子長高之餘也「橫向發展」。世界衛生組織（WHO）終止兒童肥胖委員會預估，2025年全球過重或肥胖的嬰幼兒數量將增加到7000萬人，若無提供適當介入措施，肥胖的嬰幼兒在童年、青少年期和成年期可能會繼續肥胖。
優質課後點心怎麼吃充足的熱量可以長高，但過多的熱量卻會累積脂肪。現在孩子喜愛手搖飲、炸物速食、零食點心，卻不怎麼愛吃蔬菜，讓家長相當頭疼。對此，李婉萍推薦保久乳、保久豆漿、蒸烤地瓜、毛豆等，鈣質與蛋白質豐富，還有八寶湯與花生湯，都是很好的點心。家長可以把課後點心放在安親班，即可讓孩子吃得健康又開心。
- 保久乳與保久豆漿
- 蒸烤地瓜與毛豆
- 八寶湯與花生湯
長高不長胖 三管齊下國民健康署提醒，維持正常的健康體位必須從健康飲食、身體活動及充足睡眠三管齊下：
- 健康飲食
2.適量取代大份量食物；降低吃甜食、零食、速食、高脂、高糖等。
3.新鮮蔬果多樣性；多攝取原態食物；以全穀類取代精製穀類食物。
4.每天吃早餐；鼓勵家長與小孩在家中一同吃健康晚餐；不要邊看電視邊吃飯。導師陪同學生用營養午餐，教導健康飲食的重要。
- 身體活動
2.配合兒童發展階段，搭配多樣化的基本動作型式:如走、跑、跳、攀爬等移動性技能，鼓勵下課時，學生至戶外運動。
3.在適宜溫濕度多運動，運動前補充水分、運動中定時喝水（每20分鐘補充水分）。
4.降低每日（含假日）觀看螢幕時間，每日少於2小時，避免靜態久坐生活。
- 充足睡眠
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57507
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