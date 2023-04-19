北京醫院起火釀29死！起火原因來自內部施工 院長等12人遭拘留
中國北京豐台區的長峰醫院昨（18日）傳出重大火災意外，造成29人不幸死亡。有目擊者拍下病患、醫生為了逃生躲到室外冷氣機的驚險畫面，但中國官媒卻遲遲未報導相關事件引發爭議。稍早，北京官方公布最新調查結果，指出起火原因是醫院內部施工產生的火花點燃現場可燃塗料的揮發物所導致，包含院長在內共12人因涉嫌重大遭到拘留。
國際中心楊智傑／綜合報導
位於北京豐台區的長峰醫院，18日中午12時57分發生火警，當地消防隊接獲報案後到場發現滾滾濃煙從大樓不斷向外冒出，儘管火勢在下午1時33分撲滅，但許多病患仍逃跑不及不幸喪生，院內許多人為了逃生，只能爬窗而出，或用床單綁成長繩試圖垂降、站在戶外冷氣機上等待救援，最終共疏散71人，釀成29人死亡。
《CNN》指出，這是北京近年來最嚴重的災難之一；然而當地媒體與官方從中午開始疑似試圖封鎖消息，直到晚間才有相關新聞報導出現，一度引發網友強烈抨擊。《央視新聞》今天則公布，起火原因與醫院內部改造施工有關，初步判定施工期間火花碰上易燃揮發性塗料所導致。
《中國青年報》訪問到一名院內護理師，他提到自己是從住院部8樓外的水管往下爬，最後跳下平面才獲救，不過該棟大樓5樓以上的病患，多半行動不便，屬於年邁病患或需要安寧治療的病患，火災中恐怕難以逃生，不過他也表示仍不確定是否有年邁病患在逃難中喪生。
北京市公安局則表示，北京長峰醫院院長、副院長、總務科主任、施工公司負責人及現場施工人員等12人，涉嫌「重大責任事故罪」，目前已被公安機關依法刑事拘留，相關案情仍在調查中。