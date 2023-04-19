中市遷入人口六都第二　受青睞北屯、烏日

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吳世瑋說，進一步觀察各區，2022年台中市人口淨遷入最多的前5大行政區分別為北屯區4,812人、南屯區889人、沙鹿區885人、清水區839人及烏日區838人；若以各里為界，淨遷入前三大里別，則以北屯區舊社里3,481人居冠及廍子里2,657人居次，第三大則是烏日區三和里848人，其中北屯區舊社里及廍子里淨遷入人口更連2年高居前2大里別，移居熱度不容小覷。
吳世瑋指出，北屯舊社里及廍子里都是新興重劃區，舊社里位於機捷特區及單元12、廍子里位於廍子區段徵收區，另烏日區三和里則緊臨中台灣唯一三鐵共構的烏日高鐵特定區，三里均臨近台74線快速道路串連大台中交通網，其中舊社里還有雙鐵共構交通利多加持，以及COSTCO等商場進駐與招商，而廍子里臨近大坑風景區，具備高綠覆宜居優勢，生活機能方面更坐擁東山、樹孝兩大商圈，各項公共建設、交通等利多加持下，吸引建商陸續推案造鎮、人口大量移居，未來發展性持續看好。
民政局表示，人口成長與社會經濟發展及社會福利等因素密切相關，市府全力推動各項交通、建設、水利、體育等各項重大計畫，提升大台中整體環境，其中台中捷運綠線自前年4月全線通車後，軌道經濟效益逐漸發酵，便捷的交通機能，帶動沿線商圈及房市發展，吸引人口移入，並逐步帶動地方發展，未來市府也將致力提升區域發展水平，增加投資和居住的吸引力，讓更多人看見台中的美好，吸引更多人移居台中。