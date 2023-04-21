2023大甲媽祖遶境懶人包！一神器秒查鑾駕走到哪　路線禁忌必看

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大甲鎮瀾宮擲筊於2023年2月5日擲筊請示大甲媽，是否能於農曆3月3號子時準時起駕，大甲媽給予聖杯同意，今年「大甲媽祖進香」確定於2023年4月21日23點05分，起駕前往新港奉天宮進香，4月30日回鑾鎮瀾宮。
📌進行行程路線圖
大甲媽祖遶境第1天將駐駕在彰化市南瑤宮、第2天駐駕在西螺鎮福興宮、第3天駐駕在新港鄉奉天宮，第4天上午8時舉行祝壽大典，第5天駐駕西螺鎮福興宮、第6天駐駕北斗鎮奠安宮、第7天駐駕彰化市天后宮、第8天駐駕清水區朝興宮，第9天回鑾大甲鎮瀾宮。
📌進香10大禁忌
1.第1次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。
2.守喪者未滿1年，或家有辦喪事者，不得入廟。
3.懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。
4.參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。
5.持進香旗或配戴平安符者，不得躦轎、進浴室及廁所。
6.身穿「號褂」者，不得進洗手間。
7.出發前要「淨身」，從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。
8.隨香期間禁酒、禁賭、禁色。
9.躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎、背包改放胸前、不能戴口罩，還要記得脫帽。
10.不亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。
📌遶境必備6法寶
1.好走路的鞋子：一雙好走的鞋子，讓330多公里的進香路程更舒適。
2.厚襪子：穿厚一點的襪子，比較不會磨出水泡。
3.毛巾：選擇吸汗性強的運動毛巾，也可在沿途放鞭炮歡迎時摀住口鼻，避免吸入大量濃煙。
4.薄外套：因中部天氣春天時日夜溫差大，帶薄外套在溫度變低時可以防寒。
5.雨具及防曬用品：雨具以備不時之需，適時補擦防曬避免曬傷。
6.進香旗：遶境前夕，信徒帶著進香旗到大甲鎮瀾宮向媽祖稟報將跟隨媽祖一起遶境，據說這樣可得媽祖保佑，在遶境時派遣兵將護佑，平安的跟著媽祖一起走完遶境。
📌追媽祖必載App
逢甲大學地理資訊系統研究中心、天眼全球衛星定位服務網接受大甲鎮瀾宮委託，利用GPS定位技術、結合準線科技的媽祖起駕即時影像傳輸等高科技，推出「大甲媽祖」App，讓信眾24小時不間斷的在網路上觀看媽祖遶境進香的盛況。
◾媽祖遶境線上直播網站：http://mazu.skyeyes.tw/
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📌進香交通指南
客運
1. 台中鎮瀾宮大甲媽祖遶境期間有專屬的「大甲公車」，平均每15分鐘一班，由「豐原」或「台中」發車。
2. 搭乘國光客運至水湳站，再轉台中市區公車至大甲站。
火車
1. 搭乘海線火車可至「大甲站」，出站後於「蔣公路」步行左轉「順天路」，約6分鐘路程。
2. 如搭乘山線火車可達「竹南站」「新竹站」「彰化站」，再轉乘海線火車至「大甲站」後，步行約6分鐘。
📌遶境天氣預報
根據中央氣象局預報，本周受到「最強春雨」鋒面影響，周三（19）午後北部開始降雨，雨勢一路往南蔓延至全台，可望為南部水庫小小解渴。不過，幸好雨勢將在周五（21）白天趨緩，在大甲媽祖晚上11時5分起駕前早已止歇，遶境前3天從周六（22）到下周一（24）都是晴時多雲的好天氣，高溫約落在26°C、低溫約21-22°C，直到第4天下周二（25）天氣才會轉陰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。