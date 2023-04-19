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快訊／下班要注意！大雨特報擴大至14縣市　3地區現1小時大雷雨

▲氣象局下午17時54分也針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）
▲氣象局下午17時54分也針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

記者潘毅/綜合報導

「最強春雨」影響台灣，氣象局今（19）日下午5時45分發布大雨特報，今(19)日臺南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，其中彰化縣、雲林縣更有大雷雨，提醒民眾下班特別注意。

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氣象局今(4/19)下午5時45分針對14縣市發布大雨特報，氣象局表示，鋒面接近影響，易有短延時強降雨，今日臺南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。

▲氣象局今(4/19)下午5時45分針對14縣市發布大雨特報，影響範圍擴大至台南以北（圖／氣象局）
▲氣象局今(4/19)下午5時45分針對14縣市發布大雨特報，影響範圍擴大至台南以北（圖／氣象局）
氣象局下午也陸續針對「彰化縣、雲林縣、台中市」等地區發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到19日晚間19點，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

大雨特報
影響時間：19日下午至20日上午
影響地區：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、澎湖縣

雷雨編號0002示警區域範圍
彰化縣    員林市、溪湖鎮、田中鎮、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉
雲林縣    斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、水林鄉

雷雨編號 0003 示警區域範圍圖
臺中市    中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、太平區、大里區

晚間18點30更新
氣象局發布雷雨編號 0004示警，針對「臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時30分止。
示警區域
大雷雨即時訊息示警區域
臺中市    霧峰區、太平區
彰化縣    芬園鄉、員林市、社頭鄉、二水鄉
南投縣    南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉
雲林縣    林內鄉

晚間18點40分更新
氣象局發布雷雨編號0005，針對「桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時00分止。
示警區域
大雷雨即時訊息示警區域
桃園市    楊梅區、新屋區
新竹市    東區、北區、香山區
新竹縣    竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣    竹南鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

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