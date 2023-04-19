一級男神把便利商店塑膠袋當時尚包包！裝手機錢包鑰匙 用爛才丟
日本BL電影《美麗的他 電影版》在台上映至今票房已累積近200萬，日本票房同樣勢不可當，票房已經超過2.6億日元（約台幣5900萬元），甚至還有忠實觀眾「40刷」，展現本片的高人氣。男主角之一的萩原利久，18日應邀出席位在東京的謝票活動，他分享承襲松坂桃李的方法，會把私人物品裝在便利商店的塑膠袋，直到塑膠袋用爛才會更換。現場更請出人氣角色「鴨鴨隊長」作為驚喜嘉賓現身，讓萩原為之興奮，讓另一位無法到場的男主角八木勇征開玩笑回覆：「你不知道我在裡面嗎？」
記者陳雅蘭/綜合報導
萩原利久出席謝票活動，「平清CP」另一位男主角八木勇征有事無法到場，當主持人問及熱賣的證明時，萩原回應：「光看我今天一個人站在這裡就是證明。」他也感嘆：「平時我旁邊都有一個人（意指八木），沒想到會有這天，我居然要一個人站上舞台問候了。」但萩原利久在現場並不孤單，劇組邀請到片中人氣角色「鴨鴨隊長」助陣，令萩原相當驚喜。
因為首度跟「巨型鴨鴨隊長」相會，萩原事後發文表示：「見到了鴨鴨隊長，雖然尺寸跟我記憶中的有點不一樣。」只見貼文一出，八木勇征開玩笑回：「你不知道我在裡面嗎？舞台問候辛苦了。」萩原繼續回：「那你為什麼不發出『呱』的叫聲呢？」八木再回：「這樣就露餡啦。」兩人透過網路一來一往留言，也讓網友笑稱：「兩人真的好有愛！」
謝票活動上，萩原利久透露會拿便利商店的塑膠袋，裝著自己的私人物品直接去拍攝現場，「就像手機、錢包、鑰匙、劇本，我會把所有東西都放在一起，而且之後還會重複利用塑膠袋，直到它壞掉為止。這是受到經紀公司前輩的影響，松坂桃李也是這樣。」