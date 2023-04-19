粉絲《名偵探柯南 黑鐵的魚影》2天6刷 柯南本尊傻了：你還好嗎?
日本知名動畫《名偵探柯南》的第26部電影《名偵探柯南：黑鐵的魚影》14日在日本上映，首3天已累積217萬6407位觀影人次，日本片商東寶對此表示：「本片觀眾觀影後滿意度突破驚人的98%，開映3天就創下系列電影票房與觀影人數的歷史最高記錄，一上映就展開如火箭發射般的爆發性成長！」更有粉絲在上映2天內6刷電影，喜愛程度震驚飾演江戶川柯南的聲優高山南。
記者陳雅蘭/綜合報導
《名偵探柯南：黑鐵的魚影》在日本上映第一天，票房就達8.5億日圓，觀影人數突破58萬；對比去年的《名偵探柯南：萬聖節的新娘》總票房97.85億日圓，首日票房就成長63%，按照此觀影人數的成長速度，《名偵探柯南：黑鐵的魚影》的總票房，有望達成柯南系列電影票房「首次突破100億日圓」目標。
《名偵探柯南：黑鐵的魚影》日前在東京舉行上映紀念會，主演聲優們皆出席，場內就出現上映才第二天，就已經看了6次電影的影迷，飾演江戶川柯南的聲優高山南對這位影迷表達關心：「還好嗎？有沒有睡覺啊？有好好吃飯嗎？」也向支持柯南的粉絲表示感謝之意說：「只要想到大家的熱情支持，就感到非常溫暖 ！」《名偵探柯南：黑鐵的魚影》7月6日在台上映。