MLB／Scherzer疑似使用外部物質遭驅逐出場　賽後怒駁斥

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事件一開始發生在第2局，Scherzer投完球退場時接受主審Dan Bellino與一壘審Phil Cuzzi的例行性檢查，當時一壘審Cuzzi對Scherzer指出他的手太黏了，必須去洗手，並且會在下一局再次對他進行檢查。
Scherzer隨即走進休息是，並在一位大聯盟官方工作人員面前使用酒精洗手，但當他在第3局回到場上時，Cuzzi卻說他手套上黏了某種「外部物質」，Scherzer表示那是松香，是投手可以使用的唯一合法物質，但只能塗抹在手上使用，不能塗抹在手套及球衣上，於是Cuzzi要求Scherzer更換一個手套，他也照做，並結束該局投球。
然而Scherzer在4局下半回到球場時，卻又被Cuzzi阻止，使得Scherzer大為光火，並與裁判進行激烈辯論，經過一分鐘左右的爭執，Scherzer被以「使用非法物質」的理由遭Cuzzi驅逐出場，讓Scherzer難以置信。
Scherzer賽後受訪指出「裁判說我的手太黏了，我以我孩子的生命發誓，我絕對沒有使用任何非法物質，那只是汗水與松香」，並再強調一次「那只是汗水與松香，我說了好多遍」，「裁判摸過我的手，說太黏了，並且因為這個原因將我驅逐出場」。
一壘審Cuzzi也在賽後透過記者表示「我跟主審都摸過他的手，就黏性而言，是我這三個賽季以來摸過最粘的，那個黏性黏到當我們觸碰他的手的時候，手指都會黏在他的手上，那些物質在之後幾局依舊留在我的手指上，並且手指都會黏在一起」。
本場比賽最後大都會以5比3擊敗道奇，Scherzer強調，他在接受裁判檢查後，如果還用了除了松香以外的非法物質，那他就是個「絕對的白痴」，他也表示「現在事情已經上升到法律層面了，我不想評論接下來會發生什麼，如果我被禁賽的話，我們再來看看會發生什麼」。