MLB／大谷翔平4打數掛蛋　洋基延長賽再見高飛犧牲打3比2勝天使

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擔任先發第二棒、指定打擊的大谷翔平，首局首打席就敲出中外野方向的深遠飛球，卻直接被Judge「撈」進球場接殺，化解球隊失分危機的Judge，下半局在二壘有人的情況下，轟出左外野方向兩分砲，打回洋基隊本場比賽首度得分。
首局靠著Judge兩分砲得分後，洋基隊在正規賽沒有再得分，反倒是天使靠著Taylor Ward在第5局帶有打點的滾地球，以及Gio Urshela第8局的追平分安打，兩隊鏖戰到延長賽。
10局上半，天使隊Urshela的平飛球，卻直直進入移防右外野的Judge手套內，無功而返，下半局洋基展開反攻，雖然首棒Anthony Volpe觸擊失敗，但Judge被敬遠，加上遭到觸身球保送的Anthony Rizzo形成滿壘，此時輪到Torres打擊，打出一支中外野飛球，成功送回球隊再見分。
本場比賽大谷翔平4打數全落空，僅靠著一次四壞球保送上壘，不過打擊三圍仍是優異的.281/.370/.500，天使隊Mike Trout共5打數敲出2支安打，而洋基隊「法官」Judge整場比賽3打數敲出一支兩分砲，並兩度靠著保送上壘，目前整季的打擊三圍達到.274/.382/.597。