NBA／東區首輪賽程與分析總統整　 Garland轟32分、騎士扳回一城

MLB／大谷翔平4打數掛蛋　洋基延長賽再見高飛犧牲打3比2勝天使

▲洋基隊「法官」Aaron Judge敲出兩分砲（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基隊「法官」Aaron Judge敲出兩分砲（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯天使隊踢館洋基球場與紐約洋基三連戰第二戰，去年賽季兩位美聯MVP競爭者狹路相逢，首局洋基隊「法官」Aaron Judge攻守兩端表現都十分精彩，不僅沒收大谷翔平的全壘打，還敲出兩分砲助球隊先馳得點，不過天使隊在第5、8兩局的攻勢將比數追平，逼進延長賽，突破僵局制的延長賽，10局下洋基隊滿壘時靠著Gleyber Torres的再見高飛犧牲打，以3比2氣走天使。

我是廣告 請繼續往下閱讀

擔任先發第二棒、指定打擊的大谷翔平，首局首打席就敲出中外野方向的深遠飛球，卻直接被Judge「撈」進球場接殺，化解球隊失分危機的Judge，下半局在二壘有人的情況下，轟出左外野方向兩分砲，打回洋基隊本場比賽首度得分。


首局靠著Judge兩分砲得分後，洋基隊在正規賽沒有再得分，反倒是天使靠著Taylor Ward在第5局帶有打點的滾地球，以及Gio Urshela第8局的追平分安打，兩隊鏖戰到延長賽。


10局上半，天使隊Urshela的平飛球，卻直直進入移防右外野的Judge手套內，無功而返，下半局洋基展開反攻，雖然首棒Anthony Volpe觸擊失敗，但Judge被敬遠，加上遭到觸身球保送的Anthony Rizzo形成滿壘，此時輪到Torres打擊，打出一支中外野飛球，成功送回球隊再見分。


本場比賽大谷翔平4打數全落空，僅靠著一次四壞球保送上壘，不過打擊三圍仍是優異的.281/.370/.500，天使隊Mike Trout共5打數敲出2支安打，而洋基隊「法官」Judge整場比賽3打數敲出一支兩分砲，並兩度靠著保送上壘，目前整季的打擊三圍達到.274/.382/.597。

NBA／詹皇砍28分湖人仍以93比103不敵灰熊　首輪系列賽遭扳平

MLB／Scherzer疑似使用外部物質遭驅逐出場　賽後怒駁斥

MLB／「法官」再度沒收大谷翔平全壘打　隨即開轟率洋基領先

NBA／公鹿字母哥受背傷影響　季後賽首輪對熱火第二戰確定不打

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀