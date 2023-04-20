國民經濟信心調查！國泰金：逾5成民眾預期未來半年房價漲逾3%

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時事題詢問民眾對居住地住宅價格變化。對過去6個月居住地房價變化，調查顯示，58.1%的民眾認為過去半年房價上漲超過3%，較前次調查（2022年11月）減少5.3個百分點；而30.9%民眾認為房價變化在正負3%，較前次調查增加3.8個百分點；11%民眾則覺得房價下跌超過3%，較前次調查增加1.5個百分點。
根據歷次調查，2022年1月至今，民眾認為房價上漲超過3%的比例持續減少。
至於民眾對未來6個月居住地房價變化預期，調查顯示，合計52.1%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%，較前次調查增加3.2個百分點，其中39.2%民眾預期房價漲幅介於3%到10%，較前次調查增加4個百分點；17.2%民眾預期房價跌幅超過3%，較前次調查減少2.4個百分點。
調查顯示，即使央行3月續升息半碼，預期未來半年房價上漲超過3%的民眾仍微幅增加且逾5成。
國發會最新公布的2月景氣對策信號維持藍燈，同時指標續跌，領先指標則微揚。國泰金4月調查指出，景氣展望樂觀指數從3月-8微升到4月的-7.1，現況樂觀指數也小幅走揚，不過，大額消費意願指數則呈現下降。國際股市區間震盪，股市樂觀情緒小揚，風險偏好則走低。
總體經濟部分，調查顯示，民眾對台灣今年經濟成長率平均預期值為2%，仍有50%民眾認為今年經濟成長率會在2%以上；民眾對於今年平均通膨預期值為2.6%，有高達87%民眾認為今年通貨膨脹率會高於2%。
國泰金4月國民經濟信心調查在今年4月1日到7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4489份有效填答問卷。（編輯：趙蔚蘭）1120420