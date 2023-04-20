中國武嚇不斷！龍應台《紐時》刊文：戰爭陰影下　台灣已開始反目

三級機關首長擬採「雙軌制」挨批！行政院：組改後占比僅7%

▲行政院代理發言人羅秉成表示，組改是攸關政府組織永續發展的議題，可以理性討論，不該過度政治操作。（圖／行政院提供）
▲行政院代理發言人羅秉成表示，組改是攸關政府組織永續發展的議題，可以理性討論，不該過度政治操作。（圖／行政院提供）

中央社

（中央社記者賴于榛台北20日電）立法院近日審議組改相關修法，在野黨質疑三級機關首長政務與常任文官雙軌制將毀壞文官制度。政院今天說，三級機關首長自2004年起就是原則常任、例外政務，且未來可採雙軌制的比例也僅7%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三級機關首長雙軌制近日再度遭在野黨立委抨擊，質疑政治任命過多將毀壞文官制度。行政院代理發言人羅秉成今天解釋，組改是攸關政府組織永續發展的議題，可以理性討論，不該過度政治操作。

羅秉成表示，其實2004年「中央行政機關組織基準法」第18條就已訂定，三級機關首長原則上是常任，例外可以雙軌採政務任命，但條件是要有法律上的明文規定或特殊性，將近20年來皆是如此運作。

羅秉成說，目前123個三級機關首長中，可以採取雙軌制只有7個，實際採取的則為3個，而近日健保署長石崇良從政務任命改為常務任命，這樣的比例非常低，主因也是石崇良本來就是常任文官。

他表示，這樣的立法本意就是讓三級機關首長在特殊情形下，在法律授權狀況可以有政務任命，因為有些時候這個職位可能有專業需求，在常任文官內，不一定找得到適當人選，但也沒有排除常任文官。

他說，這次組改經濟部有3個署、內政部有1個署預定要更改為雙軌制，但這是就產業發展來看，盼能有彈性用人空間，有其特殊性；同時環保署未來升級後，原先是雙軌制的毒物局，將改為單軌制，整體調整是有增有減。

羅秉成表示，未來127個三級機關，僅有10個可以採用雙軌制，所占比例只有7%，外界說摧毀會常務文官體系，這個是言過其實。

羅秉成說，蔡政府非常重視常任文官，很多部會首長政務官都是自常任文官拔擢而來，如行政院秘書長李孟諺、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花等，國家在組織、人事都是用人唯才。

他表示，外界指雙軌制會摧毀體制，但常任文官體質在政黨輪替後已經非常穩健，不受政黨輪替影響，這是民主成熟的表現，沒有必要在這事情上大做文章。（編輯：黃國倫）1120420

台糖新卸任董事長交接！楊明州：將全力以赴擦亮金字招牌

《內政部組織法》修正案初審通過　林右昌：跨出歷史的一大步

獨／于美人曾致電問候？林昶佐證實　挾8萬選票力挺「這個人」

上周併發症日增93例！境外移入驗出新型變異株「大角星」11例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀