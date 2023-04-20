三級機關首長擬採「雙軌制」挨批！行政院：組改後占比僅7%

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羅秉成表示，其實2004年「中央行政機關組織基準法」第18條就已訂定，三級機關首長原則上是常任，例外可以雙軌採政務任命，但條件是要有法律上的明文規定或特殊性，將近20年來皆是如此運作。
羅秉成說，目前123個三級機關首長中，可以採取雙軌制只有7個，實際採取的則為3個，而近日健保署長石崇良從政務任命改為常務任命，這樣的比例非常低，主因也是石崇良本來就是常任文官。
他表示，這樣的立法本意就是讓三級機關首長在特殊情形下，在法律授權狀況可以有政務任命，因為有些時候這個職位可能有專業需求，在常任文官內，不一定找得到適當人選，但也沒有排除常任文官。
他說，這次組改經濟部有3個署、內政部有1個署預定要更改為雙軌制，但這是就產業發展來看，盼能有彈性用人空間，有其特殊性；同時環保署未來升級後，原先是雙軌制的毒物局，將改為單軌制，整體調整是有增有減。
羅秉成表示，未來127個三級機關，僅有10個可以採用雙軌制，所占比例只有7%，外界說摧毀會常務文官體系，這個是言過其實。
羅秉成說，蔡政府非常重視常任文官，很多部會首長政務官都是自常任文官拔擢而來，如行政院秘書長李孟諺、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花等，國家在組織、人事都是用人唯才。
他表示，外界指雙軌制會摧毀體制，但常任文官體質在政黨輪替後已經非常穩健，不受政黨輪替影響，這是民主成熟的表現，沒有必要在這事情上大做文章。（編輯：黃國倫）1120420