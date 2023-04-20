中科特定區開發沒進度　議員批市府「無要無緊」

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陳淑華指出，市長盧秀燕上任已經第五年，中科特定區躺在市府一動也不動，更遑論特定區內的交通骨幹，東西向的漢翔路、南北向的福林路是中科特定區的任督二脈阻塞依舊。
陳淑華說，中科的擴大計畫台積電二奈米廠都市計畫還沒生出來，已經多拖了半年。眾所周知，台積電護國神山就是以半導體先進製程為基礎，台中市是不是太「無要無緊」了，對國際競爭太過懶散！
陳淑華表示，半導體產業瞬息萬變，我們沒辦法影響，但台積電既已選址，台中市應以最快的速度相應配合，做好準備，才能對台灣的半導體產業有所幫助，建立國際不容輕忽的矽島台灣。
都發局表示，中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫（第一次通盤檢討）」案於109年3月13日辦理公告徵求意見30天，並已完成規劃及公展草案內容，適逢「臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫」都市計畫變更剛辦理公告公展，相關陳情案件涉及此計畫區，為求整體開發規劃周延性，正配合考量交通路網及劃設公設用地酌修草案內容，預計今年辦理公告公開展覽及說明會事宜。
另漢翔路及福林路已於中部科學工業園區台中基地特定區計畫分別劃設為40米及30米計畫道路，以健全該特定區交通運輸系統，後續由道路主管機關依經費編列情形開闢。