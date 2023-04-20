大甲媽遶境　醫：切勿喝含糖飲料解渴恐痛風

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劉有增說，雖然台灣疫情解封，口罩政令除了在醫療院所強制佩戴外也全面解除，但是大甲媽祖遶境起駕前，在鎮瀾宮總是擠滿信眾幾乎水洩不通，由於病毒是藉由飛沫空氣傳染，萬一其中有人帶有病毒，在空氣不流通的情況下，沒帶口罩恐會被感染，儘管有人感染過了一次，還很有可能二次染病。
劉有增指出，信眾跟著媽祖遶境如果不想戴口罩，建議在空曠、空氣流通、人潮分散的地方才拿下口罩，另外，沿途有不少熱心的民眾提供食物，在食用前也別忘記進行手部清潔，最好能自行攜帶餐具，除了可以減少病菌感染，也減少一次性餐具的浪費。
國內猴痘疫情擴大，也有人開始擔心會不會造成流行？劉有增強調，猴痘主要透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液，而造成人與人之間的傳染，在大甲媽遶境人潮眾多時，不會特別接觸染病個案，個案更不會趴趴走，因此，不用過度擔心可能造成傳播，只需要做好個人衛生清潔，同時適度的補充水分。
腎臟科醫師陳采峰提醒信眾，跟著媽祖遶境期間，不斷走路再加上天氣炎熱，很容易口渴，補充水分不要喝含糖的飲料，除了避免增加身體負擔，也減少糖尿病及痛風發生的機率。根據研究顯示，含糖飲料中的玉米多糖，當身體在分解它時，便會釋放普林產生代謝物尿酸，尿酸會在關節處沉積造成疼痛的晶體，就是痛風的因子之一。
陳采峰強調，遶境是長時間的走路運動，平常人很少一下子走路走那麼久，如果出現肌肉痠痛或肌腱發炎，一定要適度休息，不要怕被笑或覺得不虔誠、對媽祖不尊敬，避免導致橫紋肌溶解症，造成急性腎衰竭，如果有感到任何不舒服，可立即尋找周圍醫療照護團隊協助。