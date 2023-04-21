巷仔內／出訪新加坡僅定調城市交流　侯友宜格局受限難幫自己加分

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以新加坡對比台灣，侯友宜表示，新加坡雖面積、人口可能不是大國，但在國際金融、外交實力展現，「如同大國一樣有高度影響力」。侯不僅讚新加坡值得台灣借鑑，還高喊要讓「讓中華民國再次起飛，從新北市做起」。發言格局、高度以中華民國闡述，不禁引發外界聯想，是代表藍營參選2024總統的起手式。
但啟人疑竇的是，侯友宜此次訪星行程可謂「保密到家」，隔天行程皆選在前一天晚間才對外公開，外傳就連國民黨新北市議員，向安排行程的新北市秘書處長饒慶鈺索要出訪細節，都未得到正面回應。因此，不少藍營基層也擔憂，若遭綠營質疑時，難以大展拳腳替侯友宜辯駁。
有鑑於侯友宜遲未表態參選，似乎已讓黨內從滿心期待，演變為焦慮四起，勸進侯友宜早日投入選舉聲浪越演越烈。國民黨立法院黨團曾銘宗接受《NOWnews今日新聞網》訪問說，侯友宜上周六在嘉義高中致詞，提到守護中華民國、捨我其誰，「其實已經幾乎是表態了。」
曾銘宗表示，新北市為中華民國最大城市，過去就有再做城市交流，此次侯友宜親自出訪，絕對有助提高侯參選的正面影響。
曾銘宗也認為，新加坡的華人很多，又是國際化的金融都市，而且新加坡政府對我方相對友善。曾銘宗說，相信侯友宜會見到相對高層人士，不僅符合外界期待，甚至超出期待；侯友宜稱讓中華民國起飛，第一站就是從新加坡開始，拜訪層級與參訪內容，「預期會對侯友宜大加分。」
綜觀藍營2024總統徵召局面，鴻海創辦人郭台銘接連出訪美國、日本，大動作頻頻態度強勢，甚至赴日見前首相、自民黨副總裁麻生太郎，聲勢不斷趕超，儼然讓「定侯為一尊」局面，出現不確定因素。而侯友宜雖對參選總統仍相對低調，但字眼行間從先前不斷以「侯侯做代誌」帶過，到至今已可主動以中華民國為主體論述。
總而言之，雖侯友宜出訪星國以城市交流為包裝，不過仍可預期為自身選舉聲望，帶來一定程度效益與迴響。值得關注的是，侯友宜依舊礙於市長身分，發言尺度、空間難逾越市政層級，訪星行一舉一動，將以未來總統候選人，抑或新北市長角度發言？藍綠都在觀望。