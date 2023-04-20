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7-11獨家賣「台南蜷尾家」冰淇淋！全家霜淇淋買1送1　限3天

▲7-11獨家開賣，台南蜷尾家與阿奇儂合作冰品。（圖／業者提供）
▲7-11獨家開賣，台南蜷尾家與阿奇儂合作冰品。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏季冰品之戰即將開打！7-11獨家販售台南「蜷尾家」與阿奇儂聯名，兩款限定冰品，不用跑到台南，也能品嚐蜷尾家冰淇淋！此外，全家明起至4/23使用全盈+PAY支付，霜淇淋買1送1，萊爾富則是至4月24日至4月28日，「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠活動，單件原價115元，換算下來只要58元開吃。

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7-11即日起至5/16推出冰品博覽會，獨家販售台南必吃散步甜食「蜷尾家」與「阿奇儂」聯名推出冰品，「黃檸檬起司雪餅」與「鳳梨鐵觀音雪餅」，玩轉法式甜品入口優雅，首創融心雪餅3重層次口感，原價59元，活動期間任2件8折，5件打75折。

▲7-11複合店，開賣人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名冰品。（圖／7-11提供）
▲7-11複合店COLD STONE專區，開賣人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名冰品。（圖／7-11提供）
同時，7-11複合店COLD STONE專區，推出百萬人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名「萬貘起司」、「生乳酪冰淇淋」，拌入濃郁乳酪丁，一口咬下炸出滿滿起司口感，還可加購脆餅，增添爽脆口感讓人愛不釋手，任選2杯冰淇淋還可用49元加購馬來貘杯墊。

各大超商也搶攻夏季冰淇淋商機，全家超夯再睡五分鐘霜淇淋，明起再開跑買1送1優惠，於4/21-4/23使用全盈+PAY支付，即可享霜淇淋（不限口味）買1送1優惠。

萊爾富4月24日至4月28日連續5天，推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」超殺優惠活動，換算下來單件58元開吃，還有5月2日前哈根達斯迷你杯、雪糕全系列任選第2件6折優惠，多款品牌冰品享任選2件8折、3件75折優惠，包含杜老爺、小美及百吉指定冰棒、冰淇淋、甜筒、雪糕等近40支經典人氣冰品。

▲單件原價115元，換算下來只要58元開吃。（圖／萊爾富）
▲哈根達斯指定雪糕買3送3，單件原價115元，換算下來只要58元開吃。（圖／萊爾富提供）

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