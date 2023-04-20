面對通膨挑戰！元太：看好電子標籤市場成長

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他看好今年電子標籤業務的成長，主因下游電子標籤客戶可望有30%至35%的成長，明年歐美客戶新訂單將再帶動一波成長。
另外，元太今年擴增新竹第4條線，也是全球第6條線，明年還會擴充更大幅寬的產線；雖然今年景氣不是特別好，充滿挑戰，但元太電子紙材料、模組符合環保，正可搭ESG（環境、社會責任、公司治理）商機，受到大環境影響程度相對較小。
他預期，明年電子紙市況相當看好，尤其電子標籤特別看好，去年占營收比重已逾5成，今年有機會攀升，明年還會再提升。
李政昊說，希望把電子紙成本降至薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）一樣，只要規模擴大就有機會降低成本；不過，從屬於小尺寸的電子標籤模組來看，價格比較便宜，每片低於2美元，大尺寸產品仍在努力中。
元太表示，將在4月底於中國舉辦電子紙聯盟系列活動，目前聯盟已成立兩年，會員150個，盼共創商機，只要有商機就可持續找到新夥伴。
元太致力電子紙全彩化，並擴增在不同領域應用比重，彩色電子紙目前已近營收7成，尚未全面普及，主因電子閱讀器從黑白改彩色，除電子紙模組外，更需要時間重新改變軟體系統。
元太也積極推出彩色印刷式電子紙戶外型產品，其中42吋大尺寸產品操作溫度可達攝氏零下15度至65度。（編輯：張良知）1120420