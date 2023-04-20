淡水公寓深夜大火慘釀4死！相驗死因出爐 3窒息身亡1呼吸衰竭
（中央社記者謝幸恩台北20日電）新北市淡水某公寓昨天發生大火，一家8口4死。士檢檢察官今天相驗遺體後，認為其中3人死因是火災窒息死亡，另1人死因是呼吸衰竭，家屬對死因無意見，已將遺體發還家屬。
警消昨天晚間11時許接獲民眾報案，指新北市淡水區淡海路某處公寓3樓發生火警。接獲報案後，警消立即派遣44輛救災車輛、114名消防人員投入搶救，火勢在客廳及陽台處劇烈燃燒，經到場警消布線灌救於8分鐘內滅火，疏散起火戶兩側共43名住戶。
警消指出，起火點阻斷位在公寓3樓的一家8口逃生去路，其中4歲男孫、52歲兒子、58歲女兒與74歲母親被救出時都呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，雖女兒一度救回，但仍在今天中午12時許傷重不治，4人罹難。
士林地檢署檢察官獲報後今天相驗遺體，認定男孫、兒子、母親等3人的死因是火災窒息死亡，女兒的死因是呼吸衰竭，家屬對死因沒有意見，檢察官已將遺體發還家屬處理後事。
至於火災確切發生原因，新北市消防局指出，目前調查方向以神明桌起火可能性較大，相關鑑識與調查仍以火調人員調查報告為主。（編輯：戴光育）1120420