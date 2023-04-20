27歲老貓慶生日！到院檢查仍像寶寶「呼嚕撒嬌」 醫師全融化
老貓既沉穩又呆萌，誰能不愛！日本橫濱市鶴見區的三池動物醫院有位特殊的長期客戶，就是長壽貓「娜娜（ナナ）」，牠在3月8日迎來了喵生的第27個生日，相當於人類年齡124歲，可即便年事已高，牠賣起萌來卻一點都不輸年輕小貓，一上診療台便將醫護人員「迷的不要不要」。
記者李惠婷/綜合報導
娜娜在度過27歲生日後，首次來到三池動物醫院進行例行檢查，也許是年歲為牠帶來了經驗，面對多數動物都恐懼的獸醫院，牠僅是淡定地走出外出包，輕聲地「喵」向醫護人員們打招呼，彷彿一位見過大風大浪的智者，接著牠走向人員，用自己肉嘟嘟的臉磨蹭人類的手，嘴裡還不時發出稚嫩的叫音，讓在場的人都忍不住圍繞著牠，祝賀娜娜生日快樂。
由於是娜娜的生日，醫院特地準備了一份「生日蛋糕」，牠平時因為慢性腎衰竭而胃口不好，體重也漸漸降低，但這一天不知道是不是感受到眾人的善意，幾乎將這份禮物給吃光光，飼主及醫護人員看了都相當開心。
網友回覆「能聽懂還會回覆，娜娜實在太厲害了」、「祝賀你27歲生日！希望你能長壽」、「娜娜是所有貓科動物的希望之星。希望我15 歲的貓可以和娜娜一樣長壽」、「順便說一下，美國有史以來最老的貓（1967-2005）是38歲，人類大約有170歲......」，影片請點此連結。