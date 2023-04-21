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MLB／生子後加成！張育成敲本季第二轟助紅襪11比5痛電雙城

▲紅襪隊台灣好手張育成敲本季第二轟（圖／美聯社／達志影像）
▲紅襪隊台灣好手張育成敲本季第二轟（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

昨(20)天因為迎來第二個孩子出生向球隊請假的波士頓紅襪隊台灣旅美好手張育成，僅僅過一天時間就歸隊，並隨即在今(21)天出戰明尼蘇達雙城隊的比賽中以先發第九棒、游擊手身份披掛上陣，帶著生子後的靈氣，張育成在第5局敲出本季第二轟，加上紅襪整隊打擊大爆發，敲出14支安打狂得11分，終場就以11比5力壓雙城拿下勝利，報了前場比賽以6分之差落敗的一箭之仇。

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雙城今天比賽推出日籍強投前田健太掛帥先發，前兩局投球被敲出一支安打失一分，但在第二局面對紅襪隊外野手Jarren Duran時，被他的強襲球直擊腳踝，雖然仍忍痛奮力將球傳向一壘抓到第三個出局數，不過他也因此退場，賽後球隊確認他的左腳踝出現瘀傷的情況，此役前田健太共投了2局失一分，在他退場後雙城投手群崩盤，導致他吞下此役敗投，開季苦吞三連敗。


前田健太退場後，雙城換上Emilio Pagán中繼，卻被紅襪隊狙擊，第3局靠著Rafael Devers、吉田正尚以及Connor Wong、Duran的連續安打，單局敲出7支安打轟進6分，因此奠定勝基，但值得注意的一點是，張育成是紅襪隊在該局的首棒打者，他在第一次打擊敲出滾地球出局，而打了一輪後又輪到他單局第二次打擊，卻揮棒落空遭到三振，單局出局了兩次。

雖然張育成在紅襪隊第3局的強攻沒有建樹，但在第5局總算一吐怨氣，接在敲出高飛犧牲打的Duran後面打擊，將球扛出紅襪隊「綠色怪物」，是本季第二轟、兩分砲，幫助紅襪隊將比分差拉開到10比1的9分領先奠定勝基。


張育成在7局下半第四次站上打擊區，擊出滾地球出局遭刺殺，本場比賽四打數敲出一支全壘打，包含這支全壘打的兩分打點，本季打擊三圍累積.100/.156/.300，賽前陷入低潮的日籍強打吉田正尚本場比賽也復活，五打數敲出兩支安打、帶有兩分打點，打擊三圍上升到.189/.317/.264。

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