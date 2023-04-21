MLB／生子後加成！張育成敲本季第二轟助紅襪11比5痛電雙城

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雙城今天比賽推出日籍強投前田健太掛帥先發，前兩局投球被敲出一支安打失一分，但在第二局面對紅襪隊外野手Jarren Duran時，被他的強襲球直擊腳踝，雖然仍忍痛奮力將球傳向一壘抓到第三個出局數，不過他也因此退場，賽後球隊確認他的左腳踝出現瘀傷的情況，此役前田健太共投了2局失一分，在他退場後雙城投手群崩盤，導致他吞下此役敗投，開季苦吞三連敗。
前田健太退場後，雙城換上Emilio Pagán中繼，卻被紅襪隊狙擊，第3局靠著Rafael Devers、吉田正尚以及Connor Wong、Duran的連續安打，單局敲出7支安打轟進6分，因此奠定勝基，但值得注意的一點是，張育成是紅襪隊在該局的首棒打者，他在第一次打擊敲出滾地球出局，而打了一輪後又輪到他單局第二次打擊，卻揮棒落空遭到三振，單局出局了兩次。
雖然張育成在紅襪隊第3局的強攻沒有建樹，但在第5局總算一吐怨氣，接在敲出高飛犧牲打的Duran後面打擊，將球扛出紅襪隊「綠色怪物」，是本季第二轟、兩分砲，幫助紅襪隊將比分差拉開到10比1的9分領先奠定勝基。
張育成在7局下半第四次站上打擊區，擊出滾地球出局遭刺殺，本場比賽四打數敲出一支全壘打，包含這支全壘打的兩分打點，本季打擊三圍累積.100/.156/.300，賽前陷入低潮的日籍強打吉田正尚本場比賽也復活，五打數敲出兩支安打、帶有兩分打點，打擊三圍上升到.189/.317/.264。