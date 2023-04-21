MLB／白襪守護神Hendriks宣布戰勝癌症！感謝家人朋友對他的鼓勵

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34歲的Hendriks近兩季都效力於白襪隊，並且成為白襪隊的重要守護神，兩個賽季127場出賽，共拿下12勝7敗、75次救援成功，防禦率僅有2.66，連兩季都入選全明星陣容。
白襪隊總教練Rick Hahn日前受訪也談到Hendriks抗癌成功對球隊帶來的影響，他指出「在賽季期間有時候會陷入泥沼，並且容易對比賽感到沮喪及失望，但與Hendriks一起，他能幫助我們對於日常重要的事情有更廣泛的看法」。
「同時我們也看到了他與癌症的鬥爭，以及為了重新回到球隊找回自身競爭力所做的努力，都沒有失去一絲好勝心，我認為他能為我們所有人帶來很多啟發，非常期待他能夠歸隊」Hahn教練補充。
Hendriks的下一步將是重返球隊，但Hahn教練認為目前進度還沒到，Hendriks還有些醫療上的狀況必須排除，而Hendriks本人也發文表示「過去五個月是我度過最快也最慢的一段時間，能夠敲響鐘聲是我做過最受到鼓舞的事情，感謝我的醫療團隊為我制定了最好的醫療計畫，對於他們拯救我生命的感激之情，任何言語都無法表達」。
Hendriks感謝他的妻子，在他生病期間不離不棄在身邊照顧他，並且感謝家人、朋友以及球迷們的鼓勵，表示他們的鼓勵為他抗癌過程帶來許多正面心境，直言「你們的鼓勵比想像的還要偉大」。