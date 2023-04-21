豬哥亮愛女出意外送醫！謝金晶重摔「腦震盪、下顎骨斷裂」傷勢曝
「秀場天王」豬哥亮愛女謝金晶擁有甜美臉蛋、一副好歌喉，時常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活。昨（20）日她在IG透露自己2個月前外出不慎摔倒，導致下巴縫了四針，還有輕微腦震盪，休養後原以為好多了，豈料上週回診竟然發現下巴、下顎骨有斷裂，她也向《NOWnews今日新聞》還原當下情況，傷勢曝光後，也讓粉絲們相當擔心。
記者郭佩蓉、吳雨婕/綜合報導
謝金晶昨日在IG限時動態曬出X光照，透露自己2個月前不小心跌倒撞到下巴，「自己感覺恢復的不錯，還以為快好了，結果前幾天看到斷層報告，整個傻眼，下顎骨頭直接裂成兩半！」不只正面裂開，她透露下巴內側也裂了一大條，醫生甚至還跟她說：「好在裂不規則，不然妳下巴會變上下段。」讓她驚呼：「真的不幸中的大幸，現在靠周圍肌肉Hold住。」
原以為傷勢已經很嚴重了，沒想到謝金晶接著說：「你以為這樣就結束了嗎？還有下一張，不只下巴，下顎骨也裂兩條！」醫生也再三強調：「這個真的不能開玩笑，如果不小心錯位，就要開刀！」還好她目前唱歌講話都還行，所以工作正常，「只要嘴巴不要張太大，不要咬太硬的食物，好好休養一個月就可以慢慢恢復了」，最後，她也幽默直呼：「記得不要逗我笑喔！放心，金晶會努力補鈣，盡快康復的。」
對於傷勢及受傷緣由，謝金晶也親自回應《NOWnews今日新聞》：「2個月前因為推狗推車，輪子卡到水溝蓋，反應不急，瞬間整個人往前跌倒，下巴超用力重擊地板，當下立刻送急診室，還輕微腦震盪在急診室吐，後來傷口縫了4針，本來以為過2個月應該快好了，結果上周看斷層才發現下巴跟下顎骨都有斷裂，好在不幸中的大幸，骨頭沒錯位，目前不能張大嘴跟吃硬物，好好休養讓骨頭恢復，很感謝大家的關心。」