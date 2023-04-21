安以軒百億尪洗錢案「一審判決」曝！苦熬446天等來14年有期徒刑
女星安以軒老公、身家百億的澳門前德晉集團主席陳榮煉去年1月捲入澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華的違法開設賭場案遭逮，被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等，共涉及83項罪名，不法獲利至少港幣15億（約新台幣59億元）。今（21）日一審宣判出爐，陳榮煉被判14年有期徒刑，當中包括1項黑社會罪、24項賭底面、7項詐騙和1項電投等罪名。而自從老公遭逮就神隱的安以軒，依然保持沉默，苦熬446天的她，還是沒有任何回應，更一度傳出離婚消息。
記者郭佩蓉/綜合報導
陳榮煉於去年1月被逮，今年3月8日結案陳詞時，開始打悲情牌，他語帶哽咽提到自己的90歲老父與年幼子女：「小孩常問媽媽，爸爸為何不回家？」也向所有員工致歉，強調公司積極做公益：「德晉不是犯罪集團，希望法官查明真相，作出公正裁決。」望能無罪開釋，讓他與員工們能盡快與家人過正常生活，繼續為國家、社會做出貢獻，也不忘稱讚澳門政府：「靠政府開放博彩業，並得到國家大力支持澳門發展，德晉才有這樣的機會做到今日的規模。」
一審宣判出爐後，法官似乎不領情陳榮煉所打的悲情牌，判他14年有期徒刑；而在陳榮煉出庭期間，老婆安以軒也都沒有現身，熬了446天的她，微博也早已停更、完全神隱，一改過去愛分享的個性，日前還被網友發現她將微博上與老公同框的照片全刪光，僅留下孩子的影片，讓網友瘋猜兩人是否走向離婚一路。