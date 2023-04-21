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MLB／千賀滉大5局挨兩轟失4分奪第3勝　大都會9比4擊殺巨人

▲大都會日籍強投千賀滉大收下開季第三勝（圖／美聯社／達志影像）
▲大都會日籍強投千賀滉大收下開季第三勝（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

紐約大都會今(21)天展開與舊金山巨人隊的系列戰，首戰就推出日籍強投千賀滉大掛帥先發，迎來大聯盟生涯第四場先發登板的千賀，前4局力保不失，隊友還幫他打下5分，但是第5局發生危機，單局挨兩轟失4分，還好最後成功止血，大都會在6、7兩局再追加分數拉開差距，終場就以9比4擊敗巨人，千賀滉大順利收下開季三連勝。

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沉寂了前3局的大都會，第4局發動猛攻，首棒Francisco Lindor遭觸身球上壘後，重砲Pete Alonso隨即補上兩分砲為球隊開張，接下來Jeff McNeil又被觸身球保送，Eduardo Escobar此時再敲出一支兩分砲，加上Brandon Nimmo的適時長打，單局灌進5分大局。


獲得5分支援的千賀滉大，卻在5局下出現亂流，接連遭Blake Sabol、LaMonte Wade Jr.敲出全壘打，以及Mike Yastrzemski在得點圈有人時的安打，先失掉3分，這時千賀自己再投出暴投，奉送巨人隊本場比賽第4分，但最終順利解決Wilmer Flores成功止血。


僅剩一分領先的大都會，6局上半McNeil跳出來，敲出大都會本場比賽第三轟，第7局更是單局連敲4支安打，再添加3分，一口氣把分數拉開，也保住了千賀滉大的勝投。


本場比賽千賀滉大使用85球主投5局，被敲出5支安打，其中挨了兩支全壘打，投出了多達4次四壞球保送，失掉4分自責分，目前防禦率為4.29，而大都會打線包含Alonso、Escobar在本場比賽都有雙安演出，Nimmo以及McNeil更是分別打出三安「猛打賞」，成功以兇猛火力，掩護千賀滉大的大聯盟生涯第三勝。

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