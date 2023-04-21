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曾格爾貼SpaceX員工看火箭升空！4分鐘後星艦炸裂　她樂觀喊話了

▲「登山女神」曾格爾昨（20）在尼泊爾海拔5000公尺營地，和SpaceX員工一同觀看星艦發射直播。（圖／翻攝曾格爾臉書）
▲「登山女神」曾格爾昨（20）在尼泊爾海拔5000公尺營地，和SpaceX員工一同觀看星艦發射直播。（圖／翻攝曾格爾臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

協槓富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX打造的「史上最大型火箭」星艦（Starship），於台灣時間20日晚間9時33分二度發射，上次在倒數40時緊急喊卡，這次則是發射4分鐘後炸裂。目前人在尼泊爾的「登山女神」曾格爾昨晚在海拔5000公尺螢幕，和團隊中SpaceX員工同看直播，喊話「我的夢想從來不在地表上」。

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近日捲入不倫風波的曾格爾昨（20）在臉書發文，貼出一行人圍在電視機前倒數「星艦」發射的景象，興奮寫道：「史上最大型火箭星艦Starship發射！團隊裡有SpaceX的人！沒想到居然能在海拔5000公尺看火箭發射直播，so cool！ 再倒數10分鐘，火箭發射！」

▲曾格爾昨分享在尼泊爾高山，和SpaceX員工一同觀看星艦發射直播。（圖／翻攝曾格爾臉書）
▲曾格爾昨分享在尼泊爾高山，和SpaceX員工一同觀看星艦發射直播。（圖／翻攝曾格爾臉書）
曾格爾透露，今天上到大本營之後，他們要在大本營測試使用Starlink，「如果真的成功了，就可以全程直播攀登聖母峰，天呀！真是酷炸了！」最後hashtag「我的夢想從來不在地表上」。

然而曾格爾發文後不久「星艦直接炸了」，約在4分鐘炸裂殞落，馬斯克第一時間在推特發文恭喜試射團隊，並稱「從這次失敗中學到很多，會在幾個月內再嘗試一次」。曾格爾也樂觀看待這次失敗，直說「任務雖然宣告失敗，還是成為人類寫下歷史的一頁。」

▲SpaceX於20日發射星艦Starship火箭，升空數分鐘後爆炸，不過馬斯克仍給予認定，認為從這次的失敗中學到很多。（圖／美聯社／達志影像）
▲SpaceX二次發射星艦Starship火箭，雖然升空約4分鐘後爆炸，但馬斯克仍給予認定，認為從這次的失敗中學到很多。（圖／美聯社／達志影像）
早前曾格爾父親曾向媒體透露，女兒下個人生目標「跟馬斯克登火星」，因此昨有網友在曾格爾貼文下方留言「期待格格的馬斯克火星之旅」、「祝福妳有一天登上火星或是太空計畫成功，加油」，曾格爾回覆「總有一天」，表達雄心壯志。

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