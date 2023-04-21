民眾提案建立人本交通環境　交通部：正研議人行道設計規範

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交通部運研所應提升「人本交通」研究比例，例如對現行工程面相關設施是否足夠保護保護弱勢道路使用者之實際實驗測試研究報告、研究全國人本交通狀況，並定期公開研究報告；交通主管行政機關應比照運安會之研究事故科學方式，對於涉及行人A1事故提出安全調查研究報告並公開；恢復定期審驗駕照制度並加強有關停讓行人之駕照審驗制度；恢復《交通管理處罰條例》民眾得舉發有關侵犯行人的交通違規。
有關交通工程規範檢討部分，交通部回應，已於今年2月16日及4月13日分別召開2次「公路人行道設計相關技術標準檢討精進會議」，經詳細檢討「公路路線設計規範」人行道相關條文後提出修正草案，修正重點包括公路與市區共用路段應依據「市區道路及附屬工程設計標準」留設人行道；人行道淨寬與市區道路設計標準一致；其他區域之公路應評估人行或其動線延續之需求設置人行道。後續將再邀集專家學者召開複審作業，完成審定後頒布實施。
另就道路交通標誌標線號誌設置規則部分，交通部前已請運輸研究所結合各區域運輸發展研究中心辦理設置規則檢討會，將於完成研議後就有共識條文辦理修法作業。
有關交通工程落實改善部分，交通部與內政部日前召開記者會，提出人行空間改善原則（包括路段採「人車空間分隔」及路口採「減少人車衝突」）及補助計畫經費，並於今年4月10日函請各直轄市及縣市政府善用「執行前瞻基礎建設-提升道路品質計畫2.0」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「行人及高齡友善示範區」等3項補助計畫相關經費，改善人行空間。
交通部指出，運輸研究所近年有辦理多項提升弱勢用路人通行環境安全的研究計畫案，成果皆公開於該所網站，其他機關如內政部營建署及交通部公路總局亦有相關研究計畫或推動指引工具，交通部未來亦將投入適當資源推動相關研究；各縣市政府目前針對A1事故，邀集相關主管機關辦理會勘，提出改善建議，另交通部目前每月均會召開道安記者會發布各縣市事故統計，以及肇因分析，如縣市持續有事故傷亡人數增加情形，則將要求說明原因並提出具體改善對策。
有關強化駕照管理部分，交通部表示，目前汽車駕駛執照已實施實際道路駕駛訓練及考驗，應考人需於實際道路之人車混流複雜環境確實掌握安全駕駛知識及技能；公路總局於今年4月起試辦取得駕照後上路前「機車道路安駕訓練」，將作為後續推動機車實際道路駕駛訓練及考驗之政策參考。
有關恢復民眾檢舉侵犯行人之交通違規部分，立法院已於今年4月14日三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，涵蓋多項強化停讓保護行人之規定（如提高未依規定停讓之罰鍰）及增加民眾可檢舉保護行人通行之違規項目，交通部將儘速與相關單位研商完成施行準備作業，報請行政院核定施行日期。
交通部說，國家發展委員會非常重視本項提案，已選定本案作為召開開放政府第130次協作會議的議題，刻正籌劃相關會議事宜，交通部亦將參考後續協作會議的討論共識持續滾動檢討。
另外，《NOWnews今日新聞》跨世代論壇昨天也討論到相關議題，中原大學設計學院院長趙家麟指出，台灣在道路設計、專業認知、交通規則等對行人極度不友善，被稱為「行人地獄」是名符其實，建議中央把國土交通建設計畫「講清楚」、建立常常需要減速的道路環境，讓台灣離「零死亡願景」更近一點。
「公民幫推協會」理事長鍾慧諭則呼籲考照加嚴、違規記點加重等，且違規記點與換照制度要緊密扣連；我國道路缺乏國家統一設計規範，而營建署想增設人行道，最大的阻礙就是民意不認同，很多民眾反映有停車、車道需求，她提醒，若要進行人本道路建設與改革，需凝聚社會共識。