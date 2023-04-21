睽違4年！「來去總統府住一晚」啟動報名　邀10組外國人體驗

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文化總會副會長鄭麗君表示，2019年文總推出全球首創「來去總統府住一晚」活動，吸引全球旅客報名，包含部落客、攝影家，還有以手語環遊世界的聾人情侶，充分展現平權的旅遊價值，展現總統府的好客與開放，一如台灣的自由友善。
文化總會祕書長李厚慶指出，2019年舉辦第一屆「來去總統府住一晚」活動，報名期間僅短短19天，就收到全世界33個國家、橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案，活動周邊系列宣傳與體驗影片破3千萬次瀏覽，成功串連全球網友熱烈討論，更吸引國際媒體爭相報導，顯示「來去總統府住一晚」免費體驗活動，在國際市場具相當魅力，也可以看到台灣文化、歷史體驗作為世界旅遊目的地的吸引力。
文化總會副秘書長黃竫蕙說，本次活動報名為期1個半月，歡迎全球旅客即日起至6月30日期間內於活動網站報名，共開放10組（1組最多2人）入住，8月公告入選名單，9至12月之間前來入住，期待入選者充分體驗台灣之美，並分享到世界的各個角落。
李厚慶說，為了讓國際旅人深度認識台灣，2023年「來去總統府住一晚」以Fun & Cozy為旅遊關鍵字，增加10大深度旅遊主題供報名者選擇，包含美食、科技、古蹟、藝術、原住民、客家、鐵道等，盼旅人充分感受台灣趣味、舒適、輕鬆、多元的文化。報名時須提供基本資訊、自我推薦影片，入選者除入住總統府，也須在10大旅遊主題中選擇部分主題走訪，並紀錄成影像於社群平台分享，將台灣的精彩傳遞至世界各地，報名詳情可至「來去總統府住一晚」活動官方網站查詢。
活動評審團今天也到場推薦，評審工頭堅說，這是世界上第一個開放大眾入住總統府的活動，歡迎大家用開放的心情來感受台灣；評審之一，也是《Happy Fisherman豪哥海上看台灣》主持人Leo Seewald表示，在馬祖喝上一杯威士忌、來總統府住一晚是在台灣旅遊最棒的體驗；評審羅瓊雅則說，在總統府住一晚是全世界獨一無二的經驗，總統府深具歷史、文化、人文底蘊，期待國際旅人透過他們的鏡頭眼睛看見台灣。