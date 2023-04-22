MLB／小熊捕手「擒抱」導致完全比賽破功　直言「想挖洞躲進去」

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Smyly本場比賽狀況絕佳，從面對道奇隊首局第三位打者J.D. Martinez開始，連續送出六次三振，包含第2局的單局連3K，前7局就送出9次三振，K得道奇隊打線毫無招架之力。
小熊不只有Smyly的好投，打線也十分相挺，首局日籍強打鈴木誠也就在二、三壘有人的情況下敲出長打，一口氣打回兩分，加上第3局Cody Bellinger、Trey Mancini的「背靠背全壘打」，以及第5局Patrick Wisdom、Nico Hoerner接連開轟，單局灌進7分，光前6局小熊就狂轟13分。
前7局投出完美表現的Smyly，第8局持續在場上投球，首名打者從本場比賽被三振兩次的Max Muncy換成代打的Peralta，雖然他僅打出一支擊球初速32.9英哩的超軟弱滾地球，但球沿著三壘邊線滾的緩慢，使得Smyly與捕手Yan Gomes都跑去處理，導致兩人相撞，上演了類似美式足球的「擒抱」狀況，漁翁得利的Peralta也成功靠著這支幸運內野安打，擊出道奇本場比賽首安，而倒在地上的Smyly只能苦笑。
敲出首安的道奇隊後續仍沒有有效攻勢，整場比賽僅有這支幸運安打，打線被小熊隊兩名投手Smyly以及Jeremiah Estrada三振了多達13次，最終吞下慘烈的一敗。
「太神奇了」Smyly賽後評價這場比賽，對於8局道奇隊的幸運安打，Smyly解釋他那顆曲球投的不錯，也讓Peralta打得不好，但那球不可能滾出界，所以他與捕手Gomes都想把那出局數抓下來，而打破完全比賽的「戰犯」Gomes賽後也打趣戴上美式足球頭盔受訪，並笑說在「擒抱」當下「真想把自己挖個洞躲進去」。