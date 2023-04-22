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MLB／小熊捕手「擒抱」導致完全比賽破功　直言「想挖洞躲進去」

▲小熊投捕上演「擒抱」，導致完全比賽破功（圖／美聯社／達志影像）
▲小熊投捕上演「擒抱」，導致完全比賽破功（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

芝加哥小熊隊今(22)天在主場迎戰洛杉磯道奇，代表小熊隊掛帥先發的左投Drew Smyly在這場比賽投出生涯代表作，前7局比賽讓道奇打者「21上21下」，沒有任何打者踏上壘包，不過第8局續投卻被首名打者David Peralta敲出軟弱滾地球形成超幸運安打，雖然「完全比賽」破功，不過Smyly仍繳出一場7.2局10K無失分的好投，加上小熊打線大爆發，整場狂掃17支安打打下13分，終場就以13比0完封道奇。

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Smyly本場比賽狀況絕佳，從面對道奇隊首局第三位打者J.D. Martinez開始，連續送出六次三振，包含第2局的單局連3K，前7局就送出9次三振，K得道奇隊打線毫無招架之力。


小熊不只有Smyly的好投，打線也十分相挺，首局日籍強打鈴木誠也就在二、三壘有人的情況下敲出長打，一口氣打回兩分，加上第3局Cody Bellinger、Trey Mancini的「背靠背全壘打」，以及第5局Patrick Wisdom、Nico Hoerner接連開轟，單局灌進7分，光前6局小熊就狂轟13分。

前7局投出完美表現的Smyly，第8局持續在場上投球，首名打者從本場比賽被三振兩次的Max Muncy換成代打的Peralta，雖然他僅打出一支擊球初速32.9英哩的超軟弱滾地球，但球沿著三壘邊線滾的緩慢，使得Smyly與捕手Yan Gomes都跑去處理，導致兩人相撞，上演了類似美式足球的「擒抱」狀況，漁翁得利的Peralta也成功靠著這支幸運內野安打，擊出道奇本場比賽首安，而倒在地上的Smyly只能苦笑。


敲出首安的道奇隊後續仍沒有有效攻勢，整場比賽僅有這支幸運安打，打線被小熊隊兩名投手Smyly以及Jeremiah Estrada三振了多達13次，最終吞下慘烈的一敗。


「太神奇了」Smyly賽後評價這場比賽，對於8局道奇隊的幸運安打，Smyly解釋他那顆曲球投的不錯，也讓Peralta打得不好，但那球不可能滾出界，所以他與捕手Gomes都想把那出局數抓下來，而打破完全比賽的「戰犯」Gomes賽後也打趣戴上美式足球頭盔受訪，並笑說在「擒抱」當下「真想把自己挖個洞躲進去」。

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