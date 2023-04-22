MLB／每次都想打爆他們！Guerrero Jr.重申：永遠不會加入洋基

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在休賽期受訪時，Guerrero Jr.就首次提到不想效力洋基的想法，他雖然坦言，除了加拿大以外，他最喜歡的城市就是紐約，但是只是因為他喜歡「打爆」洋基隊以及讓洋基球迷閉嘴，至於可不可能披上洋基隊球衣，Guerrero Jr.甚至說「不可能，到死都不會」。
今(22)天在兩隊系列戰首戰開打之前，Guerrero Jr.再次重申這個想法，表示「這是我的決定，永遠不會改變」，而Guerrero Jr.討厭洋基不只用嘴巴講，上賽季的系列戰他就曾以單場「三響砲」的超猛表現，用手上的棒子讓洋基球場變成圖書館。
雖然直言不可能加入洋基，但Guerrero Jr.也坦承他從小就是基迷，並表示「當你還小的時候，夢想一定是在洋基球場打球，這是座你永遠想在這邊比賽的球場」，而Guerrero Jr.也不認為洋基球迷與其他城市的球迷有什麼差別，認為「他們對待每位球員的方式很正常，他們總是支持自己的隊伍，如果我做了一些『好事』，他們當然不會支持我」。
不過在今天的系列賽首戰，Guerrero Jr.再次用手中的球棒讓基迷心碎，首局就敲出一支兩分砲為藍鳥先馳得點，單場四打數打出兩支安打，帶領藍鳥以6比1擊敗洋基，順利收下系列賽首勝。