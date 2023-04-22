MLB／張育成3支0紅襪仍以5比3險勝釀酒人　近六場出賽紅襪全贏

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本場比賽第3局張育成迎來首打席，前一棒Jarren Duran敲出安打後，他擺出短棒成功執行觸擊，將Duran送上二壘，此時下一棒Alex Verdugo補上一支右外野兩分砲，幫助紅襪隊先馳得點。
釀酒人在3、4兩局分別靠著連續攻勢，包含Christian Yelich、Brice Turang的安打以及Rowdy Tellez的陽春彈，共打回3分逆轉比數，5局上半張育成第二度站上打擊區，擊出右外野方向平飛球遭接殺。
紅襪隊在6局上半啟動反擊，連續靠著保送上壘後，使得釀酒人先發投手Freddy Peralta因此退場，這時紅襪換上Rob Refsnyder代打，面對釀酒人換上來的左投Hoby Milner，Refsnyder敲出適時安打打回追平分，Duran再補上一支強勁滾地球形成內野安打，送回紅襪隊超前分。
一、二壘有人的情況下，輪到張育成第三次打擊，但他打出中外野的平凡飛球，沒能建功追加分數，也成為紅襪該局第三個出局數，後續紅襪在第7局再靠著日籍強打吉田正尚在一壘有人時的長打，添加保險分，拿下勝利。
張育成在9局上獲得第四次打擊機會，雖然敲出左外野強勁平飛球，卻直接進到釀酒人左外野手Yelich的手套內，本場比賽累積三打數沒有安打，有一次觸擊成功，打擊三圍稍降到.091/.143/.273。